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17.12.2019 16:33
Проект: Россия - Китай: события и комментарии

Западные СМИ "перегибают палку"

По информации двуязычного китайско-итальянского новостного мобильного приложения, 15 декабря генеральный директор Медиакорпорации Китая Шэнь Хайсюн дал эксклюзивное интервью телеканалу крупнейшего итальянского коммерческого медиахолдинга Mediaset TGCOM 24. Как сообщает информслужба мобильного приложения "Россия-Китай: главное", когда ведущий спросил, являются ли сообщения китайских и западных СМИ о Сянгане правдивыми и объективными, Шэнь Хайсюн сказал, что в новостях о Сянгане некоторые западные СМИ "перегибают палку", потворствуя одной из сторон.
Шэнь Хайсюн: Правительство КНР строго придерживается курса "одна страна - две системы". Фото: Предоставлено Медиакорпорацией Китая Шэнь Хайсюн: Правительство КНР строго придерживается курса "одна страна - две системы". Фото: Предоставлено Медиакорпорацией Китая
Шэнь Хайсюн: Правительство КНР строго придерживается курса "одна страна - две системы". Фото: Предоставлено Медиакорпорацией Китая

"Например, они не показывают противоборство молодых людей с полицией и простыми людьми, а снимают только ответные действия полицейских, а потом говорят, что полиция избивает студентов. В Сянгане правовое общество, как же в этом случае полиция может специально заниматься избиением студентов?, - сказал Шэнь Хайсюн. - Вся правда в том, что эти молодые люди сначала совершили противоправные действия. Сегодня события в Сянгане постепенно сходят на нет. В этом процессе центральное правительство строго придерживается основного политического курса "одна страна-две системы".

"В то же время я считаю, что общественное недовольство некоторых молодых сянганцев в полной мере продемонстрировало крайний характер социального устройства капиталистической системы и разрыв между богатыми и бедными слоями населения. Почему Шэньчжэнь, который находится по другую сторону Сянгана, прекрасно развивается, даже обгоняя Сянган по ВВП?, - задал риторический вопрос Шэнь Хайсюн. - В этом как раз и проявились преимущества социалистического строя с китайской спецификой".

События в Сянгане позволили различным слоям общества континентального Китая еще лучше осознать, что надо дорожить нынешним общественным устройством, высоко ценить нынешние условия развития, упорно работать, заниматься экономикой, укрепляя уверенность в собственных силах, подытожил генеральный директор Медиакорпорации Китая.

По его словам, "события в Сянгане - это плохо, но, говоря об общественности континентального Китая, сейчас еще более укрепились всеобщее единение и сплоченность".

Компании СМИ Медиакорпорация Китая

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