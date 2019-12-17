Западные СМИ "перегибают палку"

"Например, они не показывают противоборство молодых людей с полицией и простыми людьми, а снимают только ответные действия полицейских, а потом говорят, что полиция избивает студентов. В Сянгане правовое общество, как же в этом случае полиция может специально заниматься избиением студентов?, - сказал Шэнь Хайсюн. - Вся правда в том, что эти молодые люди сначала совершили противоправные действия. Сегодня события в Сянгане постепенно сходят на нет. В этом процессе центральное правительство строго придерживается основного политического курса "одна страна-две системы".

"В то же время я считаю, что общественное недовольство некоторых молодых сянганцев в полной мере продемонстрировало крайний характер социального устройства капиталистической системы и разрыв между богатыми и бедными слоями населения. Почему Шэньчжэнь, который находится по другую сторону Сянгана, прекрасно развивается, даже обгоняя Сянган по ВВП?, - задал риторический вопрос Шэнь Хайсюн. - В этом как раз и проявились преимущества социалистического строя с китайской спецификой".

События в Сянгане позволили различным слоям общества континентального Китая еще лучше осознать, что надо дорожить нынешним общественным устройством, высоко ценить нынешние условия развития, упорно работать, заниматься экономикой, укрепляя уверенность в собственных силах, подытожил генеральный директор Медиакорпорации Китая.

По его словам, "события в Сянгане - это плохо, но, говоря об общественности континентального Китая, сейчас еще более укрепились всеобщее единение и сплоченность".