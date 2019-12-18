Британец обнаружил скелет ихтиозавра во время прогулки на пляже

This is a very nice find. Based on the forefin, the specimen is definitely an Ichthyosaurus (genus). Difficult to say much beyond that.



However, given that the specimen has yet to be collected, I fear that such publicity might well be a bad thing.https://t.co/Z7slgpztTH — Dr Dean Lomax (@Dean_R_Lomax) 17 декабря 2019 г.

Британец во время прогулки в северной Англии, обнаружил останки древнего ихтиозавра. 54-летний Джон Гопсилл выгуливал двух своих собак на этом, большей частью года безлюдном, пляже в городке Столфорд, графство Сомерсет, когда наткнулся на окаменелость длиной более полутора метров, сообщает The Telegraph.

Археолог-любитель был ошеломлен тем, что у его ног оказался скелет динозавра, жившего 65 миллионов лет. Ихтиозавр был доисторическим морским млекопитающим юрского периода, похожим на морскую свинью.

Скелет, по предположению ученого, мог быть выброшен на берег после сильного шторма на море, который продолжался почти неделю. "Я гуляю здесь со своими собаками, и когда прилив уходит, мы выходим на скалы, потому что им нравится там играть", - сказал Гопсилл.

Северные побережья графства Сомерсет известны своими редкими ископаемыми находками. Так, в 2018-м году в Сомерсетской деревне Лилсток была обнаружена часть нижней челюсти 25-метрового ихтиозавра, который, предположительно, жил от 235 до 200 миллионов лет назад.