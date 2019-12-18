Новости

Опубликовано видео из колонии, где вскрыли ячейку заключенных-террористов 15:14
Принят закон о безопасном детском отдыхе 15:07
Фото: Дед Мороз и Йоулупукки встретились на российско-финской границе 15:07
В Тамбове завели дело по факту гибели вице-губернатора 15:03
Трехсторонняя встреча по транзиту газа состоится 19 декабря 15:01
В России появился новый кроссовер ценой до 1,5 млн рублей 15:01
В Лапландии открылся полностью ледяной отель 14:56
В Крыму посоветовали Киеву дать особый статус Флориде 14:50
На Сахалине семья назвала дочку в честь острова 14:49
В Крыму задержали судебных приставов-взяточников 14:43
Продажи Lada в Европе вновь упали 14:40
В московском метро пассажир погиб, упав с платформы 14:35
МЧС предупредило о сходе лавин в горах Кубани и Адыгеи 14:35
Кот с протезами стал звездой Instagram 14:28
В Новом Уренгое впервые прооперировали ребенка с ранением сердца 14:26
В Мурманской области построят новый мост через реку Колу 14:21
Британец обнаружил скелет ихтиозавра во время прогулки на пляже 14:17
Московских школьников приглашают на онлайн-олимпиаду по программированию 14:17
В Кремле сообщили формат встречи Путина и Лукашенко 14:06
Медики назвали пять профессиональных болезней водителей 14:01
Лучший юрист Пермского края получил награду от "Российской Газеты" 14:00
Песков назвал одно из главных событий 2019 года 13:58
Более полумиллиона школьников посоревновались в "Культурном марафоне" 13:51
Минск готов к конструктивному взаимодействию с преемницей Сайдика 13:46
В Сочи врачи спасли зрение ребенку, травмировавшему глаз ножом 13:44
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
Три российских фильма попали в шорт-листы "Оскара"
Три российских фильма попали в шорт-листы "Оскара"
РГО и "Яндекс" создадут "Яндекс.Учебник" по географии
РГО и "Яндекс" создадут "Яндекс.Учебник" по географии
Будет ли Россия наращивать вложения в госдолг США
Будет ли Россия наращивать вложения в госдолг США
18.12.2019 14:17
Рубрика: В мире

Британец обнаружил скелет ихтиозавра во время прогулки на пляже

Текст: Андрей Васильев

Британец во время прогулки в северной Англии, обнаружил останки древнего ихтиозавра. 54-летний Джон Гопсилл выгуливал двух своих собак на этом, большей частью года безлюдном, пляже в городке Столфорд, графство Сомерсет, когда наткнулся на окаменелость длиной более полутора метров, сообщает The Telegraph.

Фото: iStock
В Якутии нашли останки самых северных динозавров

Археолог-любитель был ошеломлен тем, что у его ног оказался скелет динозавра, жившего 65 миллионов лет. Ихтиозавр был доисторическим морским млекопитающим юрского периода, похожим на морскую свинью.

Скелет, по предположению ученого, мог быть выброшен на берег после сильного шторма на море, который продолжался почти неделю. "Я гуляю здесь со своими собаками, и когда прилив уходит, мы выходим на скалы, потому что им нравится там играть", - сказал Гопсилл.

Северные побережья графства Сомерсет известны своими редкими ископаемыми находками. Так, в 2018-м году в Сомерсетской деревне Лилсток была обнаружена часть нижней челюсти 25-метрового ихтиозавра, который, предположительно, жил от 235 до 200 миллионов лет назад.

В мире Европа Великобритания

Главное сегодня

В Госдуме рассказали о предстоящей встрече Путина с парламентариями
Bloomberg: США признают бесполезность мер против "Северного потока-2"
Ракета "Союз" с космическим телескопом стартовала с космодрома Куру
Принят закон о закупке незарегистрированных в России лекарств
Генштаб: Учения НАТО указывают на подготовку к масштабному конфликту