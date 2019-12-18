Туристические потоки из России в Японию и в обратном направлении год от года растут. О том, что привлекает путешественников обеих стран, "РГ" рассказала глава московского представительства Японской национальной туристической организации (JNTO) Айри Мотокура.

Мотокура-сан, какова динамика туристических поездок из России в Японию?

Айри Мотокура: За девять месяцев 2019 года в Японии побывали 83 700 россиян, что на 22,2 процента больше, чем за тот же период 2018 года. Число россиян, приехавших в Японию в октябре 2019 года, увеличилось на 32,7 процента по сравнению с октябрем прошлого года и составило 14 300 человек. В период с января по октябрь 2019 года в Японии побывало 98 100 россиян, это на 23,8 процента выше показателей десяти месяцев прошлого года, тогда в Японию приехали 79 245 россиян.

Что способствует такому росту?

Айри Мотокура: Несколько факторов, в первую очередь - облегчение визового режима для индивидуальных и групповых туристов, а также то, что Японию можно смело назвать круглогодичным направлением. Зимой путешественники едут на комфортные горнолыжные курорты, где пробуют уникальный снег-"пухляк". Ранней весной - любуются цветением сливы. В высокий сезон - в конце марта и апреле - цветением сакуры. Летом хорошо поехать на пляжи Окинавы, а осенью - посмотреть на красные листья японского клена-момидзи, когда парки и горы окрашиваются в багряный цвет. Рост турпотока произошел в том числе благодаря частым рейсам из городов Дальнего Востока, отправлению круизов из Владивостока, а также увеличению посадочных мест в салонах самолетов на рейсах Москва - Токио. Хорошей новостью для сибиряков стало расширение полетной программы из Новосибирска в Токио, теперь самолеты летают круглый год. Для тех, кто летит из Москвы, отмечу, что в 2020 году японская авиакомпания JAL будет выполнять рейсы из аэропорта Шереметьево в аэропорт Ханэда, а не из Домодедова в Нарита, как раньше. А из Домодедова в Токио планирует летать японская авиакомпания ANA.

С января по октябрь этого года в Японии побывали почти 100 тысяч россиян

Также хотелось бы отметить, что на увеличение числа туристов повлиял и чемпионат мира по регби, прошедший в Японии с 20 сентября по 2 ноября.

Какие моменты российским туристам важно учитывать в Японии?

Айри Мотокура: Конечно, существуют определенные различия в наших менталитетах. Надо понимать, например, что Япония - страна пунктуальности, точного соблюдения договоренностей. Например, не принято опаздывать на встречи. Хотя в больших городах многие говорят по-английски, в глубинке найти знающего английский язык сложно, мало там и указателей на английском. Разумеется, это не касается крупных отелей и гостиниц в японском стиле - рёканов, которые принимают иностранных гостей. Но все равно, отправляясь в Японию, лучше захватить с собой русско-японский разговорник. Не стоит также забывать, что японцы всегда держат личную дистанцию, поэтому фотографировать людей на улицах без их разрешения не стоит, лучше сначала попросить разрешения.

Что, на ваш взгляд, нужно сделать, чтобы туристический обмен между нашими странами развивался еще активнее?

Айри Мотокура: Нам надо вместе больше работать, чтобы становиться ближе друг к другу. Распространять больше информационных материалов, увеличивать количество культурных и туристических обменов. Придумывать еще больше ярких мероприятий, причем для самой разной аудитории, показывать больше фильмов, устраивать больше выставок. Профессионалам - больше информировать туристический бизнес, проводить семинары, приглашать в ознакомительные поездки. Информировать СМИ о нашей стране. В 2018-19 годах с успехом прошел перекрестный Год России в Японии и Год Японии в России, он имел большой резонанс и в СМИ, и среди обычных людей, которые интересуются Японией. Все это помогло увеличению турпотока.

Что больше всего привлекает туристов из России в Японии и туристов из Японии в России?

Айри Мотокура: И японцам, и россиянам интересны культура, архитектура, национальные традиции и обычаи, гастрономия, спорт. В обеих наших странах есть своя изюминка, неповторимое очарование. В Японии я бы выделила философию гостеприимства, которая называется "омотэнаси", это когда гость, клиент - превыше всего, когда вам предоставят экстраординарный сервис. А в Россию советовала бы ехать за радушием, за уникальной культурой.