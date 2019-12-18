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18.12.2019 04:41
Рубрика: В мире

Генерал ВВС США отметил полезность размещения американских ракет в АТР

Командующий ВВС США Чарльз Браун заявил, что размещение в Азиатско-Тихоокеанском регионе (АТР) американских ракет средней или меньшей дальности укрепило бы безопасность США.

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"Это, конечно, было бы полезно. Это заставляет наших противников серьезно задуматься", - высказал свое мнение генерал. Он подчеркнул, что ему неизвестно о переговорах Вашингтона с партнерами в АТР по поводу возможного размещения таких вооружений.

"Это политический вопрос, но я бы знал, если бы мы двигались по этому пути", - цитирует Брауна ТАСС.

Напомним, в августе 2019 года Вашингтон в одностороннем порядке вышел из Договора по ракетам средней и меньшей дальности (ДРСМД). По мнению экспертов, США вышли из соглашения, чтобы провести испытания новых ракет, что и подтвердили и последние события. В четверг, 12 декабря, Пентагон успешно испытал запрещенную ДРСМД баллистическую ракету наземного базирования.

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