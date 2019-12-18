Известный архитектор погибла в Нью-Йорке под обломками здания

Известный в США архитектор Эрика Тишман погибла под обломками здания недалеко от всемирно известной улицы Таймс-Сквер в Нью-Йорке.

Как сообщает Fox News, 60-летняя Тишман шла по 49-й улице между Шестой и Седьмой Авеню во вторник утром, когда на нее рухнула часть 17-этажного здания. Женщина получила тяжелую черепно-мозговую травму и скончалась до приезда скорой помощи.Тишман была вице-президентом в фирме по управлению архитектурными проектами на Манхэттене. The New York Times назвала ее "известной фигурой в Нью-Йорке и Парк Авеню".

Управляющая компания, проводившая ремонт в здании, еще в апреле была оштрафована за небезопасный фасад. Владельцы заплатили штраф в размере 1250 долларов. Представители департамента архитектуры Нью-Йорка осмотрели здание после инцидента и обнаружили трещины на его фасаде, а также отвалившиеся части облицовки, которые упали на женщину.

Сенатор штата Брэд Хойлман, представляющий район Таймс-сквер, сказал, что управляющая компания должна была установить строительные леса вокруг здания на Седьмой авеню после того, как уплатила штраф, однако она не сделала этого и должна нести ответственность за смерть архитектора.