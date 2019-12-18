Клинцевич: Россия готова отразить возможную агрессию со стороны НАТО

Россия готова к возможному крупномасштабному военному конфликту, который может развязать НАТО, заявил РИА Новости член комитета Совета Федерации по обороне и безопасности Франц Клинцевич.

Так он отреагировал на слова начальника Генштаба Валерия Герасимова о том, что сценарии военных учений НАТО указывают на подготовку альянса к крупномасштабному военному конфликту. "В странах Балтии и Польше, акваториях Черного и Балтийского морей усиливается военная активность, увеличивается интенсивность военных учений блока", - указал он, выступая перед иностранными военными атташе.

"Обороноспособность России находится на высочайшем уровне, российским военным руководством уже предприняты все необходимые меры для действий в случае подобного негативного сценария", - уверен Франц Клинцевич.

При этом активность НАТО в бывших прибалтийских республиках СССР и бывших странах Варшавского договора "вызывает у нас глубокую озабоченность, особенно на фоне выхода США из Договора по РСМД", отметил он.

Россия же, подчеркнул он "не готовит никаких вторжений, в чем ее регулярно обвиняют на Западе", используя это как повод для наращивания мощи и действий НАТО.