Кучеров вернулся и забил

Нападающий клуба НХЛ "Тампа-Бэй" Никита Кучеров вернулся на лед после травмы и стал автором заброшенной шайбы в матче против "Оттавы", который "молнии" выиграли - 4:3.

В регулярном чемпионате НХЛ сыграны очередные матчи. "Тампа-Бэй" на домашнем льду принимала "Оттаву". В этом матче состоялось возвращение на лед лидера "молний" Никиты Кучерова, получившего повреждение в матче против "Вашингтона". Тогда он покинул лед после того, как в ногу попала шайба после броска защитника "столичных" Джона Карлсона.

Возвращение на лед Кучеров отметил заброшенной шайбой, которая получилась немного курьезной. После атаки "молний" вратарь "Оттавы" лишился клюшки, и его партнеры пытались вывести шайбу из зоны, но Кучеров в касание бросил по воротам и застал голкипера гостей врасплох. Этот гол стал для Кучерова 199-м в карьере.

В дальнейшем команды забросили еще пять шайб, и победитель определился в овертайме, где гол Энтони Чирелли принес победу команде Кучерова - 4:3. В составе проигравших голевая передача в активе российского форварда Евгения Наместникова.

"Лос-Анджелес" одержал в овертайме победу над "Бостоном" - 4:3. У победителей голевая передача на счету российского форварда Николая Прохоркина.

"Филадельфия" переиграла "Анахайм" - 4:1. И здесь российский хоккеист отметился набранным очком. Защитник "летчиков" Иван Проворов один раз ассистировал партнерам. Гол Ильи Михеева помог "Торонто" обыграть "Бафало" - 5:3.