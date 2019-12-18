Новости

Ковальчук может перейти в "Питтсбург" Малкина 08:41
Предновогодний маникюр помог женщине обнаружить рак 08:40
Пострадавшую на судне в Охотском море эвакуировали на вертолете 08:35
В Уфе арестовали обвиняемого во взятке в 3 миллиона чиновника 08:30
Видео: два складских погрузчика уронили третьего 08:05
Спортивные журналисты назвали десять лучших спортсменов уходящего года 08:00
Эксперты США: Свидетельств подготовки КНДР ракетных запусков пока нет 07:50
Девять человек пострадали в результате землетрясения в Китае 07:41
Форвард "Каролины" Свечников снова забил гол из-за ворот соперника 07:37
В Якутии на золотодобывающем руднике погиб человек 07:25
Выпущенная в Приамурье тигрица Елена впервые "попалась" в фотоловушку 07:11
Кучеров вернулся и забил 07:10
Bloomberg: США признают бесполезность мер против "Северного потока-2" 07:00
Экс-консул Боливии в Аргентине задержан за перевозку кокаина 06:53
В двух регионах ДФО объявили 31 декабря выходным 06:39
В Нью-Йорке разрешили указывать "третий пол" в свидетельствах о смерти 06:16
В Хабаровском крае у мужчины изъяли почти килограмм марихуаны 06:14
Танкисты ВВО в Лаосе разгромили "террористов" 06:12
Власти Гонконга отменили новогодний салют 05:55
В Приморье лиса устроила "селфи-сессию" перед фотоловушкой 05:45
В Японии один человек погиб при падении подъемного крана 05:42
Торговая палата США предупредила об ущербе из-за санкций против РФ 05:37
В Китае 13 шахтеров провели под землей 80 часов и остались живы 05:34
Почти 300 тонн наркотиков изъято за год в Мексике 05:27
Боевики стали чаще обстреливать военных в зоне деэскалации "Идлиб" 05:19
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
Три российских фильма попали в шорт-листы "Оскара"
Три российских фильма попали в шорт-листы "Оскара"
РГО и "Яндекс" создадут "Яндекс.Учебник" по географии
РГО и "Яндекс" создадут "Яндекс.Учебник" по географии
Будет ли Россия наращивать вложения в госдолг США
Будет ли Россия наращивать вложения в госдолг США
18.12.2019 07:10
Рубрика: Спорт

Кучеров вернулся и забил

Текст: Максим Домчев
Нападающий клуба НХЛ "Тампа-Бэй" Никита Кучеров вернулся на лед после травмы и стал автором заброшенной шайбы в матче против "Оттавы", который "молнии" выиграли - 4:3.

В регулярном чемпионате НХЛ сыграны очередные матчи. "Тампа-Бэй" на домашнем льду принимала "Оттаву". В этом матче состоялось возвращение на лед лидера "молний" Никиты Кучерова, получившего повреждение в матче против "Вашингтона". Тогда он покинул лед после того, как в ногу попала шайба после броска защитника "столичных" Джона Карлсона.
Овечкин не смог забить одному из худших клубов НХЛ

Возвращение на лед Кучеров отметил заброшенной шайбой, которая получилась немного курьезной. После атаки "молний" вратарь "Оттавы" лишился клюшки, и его партнеры пытались вывести шайбу из зоны, но Кучеров в касание бросил по воротам и застал голкипера гостей врасплох. Этот гол стал для Кучерова 199-м в карьере.

В дальнейшем команды забросили еще пять шайб, и победитель определился в овертайме, где гол Энтони Чирелли принес победу команде Кучерова - 4:3. В составе проигравших голевая передача в активе российского форварда Евгения Наместникова.

"Лос-Анджелес" одержал в овертайме победу над "Бостоном" - 4:3. У победителей голевая передача на счету российского форварда Николая Прохоркина.

"Филадельфия" переиграла "Анахайм" - 4:1. И здесь российский хоккеист отметился набранным очком. Защитник "летчиков" Иван Проворов один раз ассистировал партнерам. Гол Ильи Михеева помог "Торонто" обыграть "Бафало" - 5:3.

Спорт Хоккей

Главное сегодня

Генштаб: Учения НАТО указывают на подготовку к масштабному конфликту
УФСИН сообщило, где находится экс-глава Сахалинской области Хорошавин
Путин и Макрон обсудили по телефону Украину, Сирию и Ливию
МЧС предупредило о запрете использования пиротехники рядом с жильем
Сенат утвердил военный бюджет США с санкциями против "Северного потока-2"