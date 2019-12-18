Минск готов к конструктивному взаимодействию с преемницей Сайдика

Белорусская сторона подтвердила готовность к продолжению конструктивного взаимодействия с преемницей Сайдика - швейцарским дипломатом Хайди Грау.

Владимир Макей отметил на встрече недопустимость злоупотребления доброй волей белорусской стороны и совершения участниками заседаний в Минске любых провокационных действий, осуществляемых в обход договоренностей в рамках ТКГ.

Кстати, последнее в текущем году заседание Трехсторонней контактной группы по урегулированию ситуации на юго-востоке Украины состоится сегодня в белорусской столице. Как уже сообщалось, лидеры стран "нормандской четверки" договорились на саммите в Париже 9 декабря о содействии обмену сторонами конфликта всех удерживаемых до 31 декабря текущего года.