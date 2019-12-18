В мире
18.12.2019 13:46
Текст: Юрий Сизов

Минск готов к конструктивному взаимодействию с преемницей Сайдика

Результаты деятельности трехсторонней контактной группы и перспективы украинского урегулирования с учетом состоявшегося саммита "нормандской четверки" обсуждались 18 декабря главой МИД РБ Владимиром Макеем со специальным представителем действующего председателя ОБСЕ Мартином Сайдиком. Встреча состоялась, информирует МИД РБ, по случаю окончания деятельности дипломата на этом посту.
Фото: МИД Беларуси Фото: МИД Беларуси
МИД Беларуси

Белорусская сторона подтвердила готовность к продолжению конструктивного взаимодействия с преемницей Сайдика - швейцарским дипломатом Хайди Грау.

В ЛНР подтвердили готовность к обмену пленными до конца года

Владимир Макей отметил на встрече недопустимость злоупотребления доброй волей белорусской стороны и совершения участниками заседаний в Минске любых провокационных действий, осуществляемых в обход договоренностей в рамках ТКГ.

Кстати, последнее в текущем году заседание Трехсторонней контактной группы по урегулированию ситуации на юго-востоке Украины состоится сегодня в белорусской столице. Как уже сообщалось, лидеры стран "нормандской четверки" договорились на саммите в Париже 9 декабря о содействии обмену сторонами конфликта всех удерживаемых до 31 декабря текущего года.

Хотите знать больше о Союзном государстве? Подписывайтесь на наши новости в социальных сетях.
Специальный проект rg.ru

© 1998-2019 ФГБУ «Редакция «Российской газеты»