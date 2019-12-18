Опубликованы кадры запуска ракеты BrahMos с истребителя Су-30МКИ

Авиационный вариант российско-индийской сверхзвуковой крылатой ракеты BrahMos успешно испытан в Индии.

#IndianAirForce successfully fired #BrahMos 'air version' missile from the Su-30 MKI today. The launch was smooth with the missile following the desired trajectory and achieving a 'direct hit' on a sea target off the Odisha coastline. pic.twitter.com/wKpMUFKF5M — Indian Air Force (@IAF_MCC) December 17, 2019

Twitter-аккаунт Indian Air Force разместил видеокадры этого полета. На них запечатлены моменты отделения ракеты от истребителя, запуск двигателя и следование к цели.

Это уже второй тест, в результате которого точно поражена морская цель. До этого в мае текущего года также был успешно уничтожен объект, расположенный на земле.

Совместный проект BrahMos объединил в своем названии наименование двух рек - Брахмапутра и Москва. Имеются три модификации: морского, воздушного и наземного базирования.

Вес варианта класса "воздух - поверхность" составляет 2 500 кг. При этом масса боевой части может достигать 400 кг. Максимальная скорость превышает скорость звука в 2,8 раза. Высота полета от 5 до 15 километров. Дальность - 300 км.

Сообщается, что BrahMos в сочетании с высокими характеристиками истребителя Су-30МКИ позволят индийским военно-воздушным силам наносить высокоточные удары на большие расстояния в любых погодных условиях по любым целям в море или на суше как днем, так и ночью.

Крылатой ракетой заинтересовались и иностранные покупатели. Так, на Филиппинах уже прошла успешная демонстрация берегового комплекса. Предполагается, что контракт будет подписан в 2020 году.