Открыт пассажирский авиамаршрут между Екатеринбургом, Сианем и Пхукетом

По мнению экспертов, открытие авиамаршрута призвано продемонстрировать роль Сианя, как важного транспортного узла между Россией и странами Юго-Восточной Азии. Благодаря открытию воздушного транзитного пути будет активно увеличиваться доля иностранных пассажиров в аэропорту Сианя, что поможет созданию международной сети авиалиний, которая будет взаимовыгодной по двум направлениям с востока на запад, и заложит прочную основу в строительстве крупного международного аэроузла.

В конце декабря аэропорт Сиань также откроет три прямых пассажирских маршрута в Стамбул, Будапешт, и Нур-Султан. Всего же, в течение года в аэропорту Сианя появятся 19 новых международных авианаправлений, это значительно повысит доступ к международной сети авиалиний, и создаст крупный авиационный коридор в Северо-Западном Китае.