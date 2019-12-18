Польского гражданина обвинили в подготовке теракта в Лондоне

Полиция Лондона обвинила гражданина Польши в подготовке теракта. Скотленд-Ярд предъявил обвинения 25-летнему Филипу Голону Беднарчику в сборе соответствующей информации.

Подозреваемый был задержан в Лутоне, где проживал в последнее время. Его также подозревают в изготовлении или хранении взрывчатого вещества, передает ТАСС. Между тем полиция отметила, что непосредственной угрозы для общественной безопасности злоумышленник не представлял.

Сегодня в Магистратском суде Лондона состоится слушание по делу Беднарчика.