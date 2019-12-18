Предновогодний маникюр помог женщине обнаружить рак

Жительница Великобритании 54-летняя Сара Берроуз рассказала зарубежным СМИ о том, как после маникюра, который она сделала в канун Рождества, обратилась к врачам и узнала о своей онкологии.

Сообщается, что на странную родинку в районе груди Берроуз указала мастер маникюра во время процедуры. Женщина пояснила, что посещает тренинги, касающиеся профилактики кожных заболеваний. В том числе, рака кожи.

В результате родинка на груди оказалась доброкачественной. Но два других образования на ноге женщины насторожили специалистов. После обследования медики диагностировали у британки меланому.

По словам врачей, Берроуз вовремя начала лечение - заболевание не успело распространиться.