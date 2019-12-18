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18.12.2019,  
17:21
Текст:  Николай Грищенко

Превосходящие силы: модернизацию российской армии оценили в Дании

Фото: Пресс-служба Северного флота Фото: Пресс-служба Северного флота
Фото: Пресс-служба Северного флота

Западные военные эксперты оценили современное состояние российской армии. Аналитики считают, что в схватке НАТО - Россия "первый тайм" выиграет Москва. Об этом сообщает датская газета Berlingske, перевод статьи публикует "ИноСМИ".

Фото: AP Photo/Mindaugas Kulbis
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После десяти лет интенсивного перевооружения Россия может сражаться с НАТО в Европе на равных, пишет издание. В частности, старший сотрудник Шведского научно-исследовательского института тотальной обороны Юхан Нурберг отмечает, что за последние шесть лет число профессиональных военнослужащих в российской армии почти удвоилось, а сами они получили современное снаряжение и стали эффективнее.

"Если ранее в масштабных ежегодных учениях участвовали порядка 20 тысяч человек, то в 2018 году - 300 тысяч военнослужащих сухопутных войск, военно-морского флота и ВКС", - отмечает издание. И подчеркивает, что в кризисной ситуации РФ может оперативно мобилизовать на границе с Прибалтикой превосходящие силы.

Озабоченность у датских военных вызывает модернизация взлетно-посадочной полосы на северном архипелаге Земля Франца-Иосифа, куда теперь туда могут садиться истребители МиГ-31 с новейшими гиперзвуковыми ракетами, которые быстрее звука в пять раз и, как сообщается, имеют высокую точность.

"Эта комбинация может нанести удар по базе "Туле" в Гренландии, и тогда положение будет "крайне невыгодное", - заявил доцент Датской академии обороны Клаус Матисен.

Тем не менее аналитики отмечают, что начинать военные действия первой Москва не будет. Ведь по количеству танков и другой техники Россия пока уступает Западной Европе. Однако в принятии политических решений Россия, скорее всего, окажется быстрее - чем обеспечит себе военное превосходство в конфликте.

"Грубо говоря, некоторые считают, что НАТО проиграет первый тайм, но выиграет второй", - заявил Матисен.

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