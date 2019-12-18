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18.12.2019 15:51
Рубрика: Общество
Проект: В регионах

Московских школьников освободят от домашних заданий на зимних каникулах

Текст: Иван Пышечкин
Фото: iStock Фото: iStock
Фото: iStock

Директорам московских школ будет рекомендовано освободить школьников от домашних заданий на период новогодних праздников. О таком решении столичной палаты межрайонных советов директоров образовательных организаций агентству "Москва" сообщили в пресс-службе департамента образования и науки Москвы.

Фото: Александр Корольков/ РГ
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Соответствующее решение было принято на заседании палаты 16 декабря. Руководству школ будет рекомендовано не задавать домашние задания ученикам на зимние каникулы, чтобы дети могли полноценно отдохнуть перед новым семестром.

При этом у школьников есть возможность закрепить пройденный ранее материал, воспользовавшись библиотекой МЭШ. Новый сервис самопроверки позволяет выполнить проверочные работы по разным дисциплинам.

Общество Семья и дети Филиалы РГ Столица ЦФО Москва

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