Московских школьников освободят от домашних заданий на зимних каникулах

Директорам московских школ будет рекомендовано освободить школьников от домашних заданий на период новогодних праздников. О таком решении столичной палаты межрайонных советов директоров образовательных организаций агентству "Москва" сообщили в пресс-службе департамента образования и науки Москвы.

Соответствующее решение было принято на заседании палаты 16 декабря. Руководству школ будет рекомендовано не задавать домашние задания ученикам на зимние каникулы, чтобы дети могли полноценно отдохнуть перед новым семестром.

При этом у школьников есть возможность закрепить пройденный ранее материал, воспользовавшись библиотекой МЭШ. Новый сервис самопроверки позволяет выполнить проверочные работы по разным дисциплинам.