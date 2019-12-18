В четверг в столице возможен ураган

В столичном регионе объявлен повышенный уровень опасности. ГУ МЧС по Москве информирует, что в четверг порывы ветра достигнут 22 м/с.

Спасатели разослали предупреждение об усилении ветра до ураганных значений. Согласно тексту сообщения, ураганный ветер в столице будет с 00.00 до 21.00 19 декабря.

МЧС советует не укрываться и не парковать автотранспорт под деревьями и шаткими конструкциями.

Как прокомментировала "РГ" главный специалист Метеобюро Москвы и области Татьяна Позднякова, для Москвы сильный плотный ветер в декабре - это редкость. "Последний раз такое явление было в 1982 году, тогда порывы ветра тоже достигали скорости более 20 м/с, а всего за всю историю метеонаблюдений, таких случаев было два, - поясняет Позднякова. - Что до температурного рекорда, который обещали ранее, то он может случиться в ночь на 19 декабря. Воздух в столичном регионе сможет потеплеть до +5…+6 градусов. Если это произойдет, то это, безусловно, будет рекорд нынешней зимы".

Между тем, по данным метеоролога после теплой ночи в столице постепенно температура будет снижаться и к вечеру четверга она не превысит +1..0 градусов.