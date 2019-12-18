В Тамбове завели дело по факту гибели вице-губернатора

В Тамбове возбуждено уголовное дело по факту гибели вице-губернатора Глеба Чулкова.

Напомним, утром 8 декабря чиновник был найден мертвым у дома, в котором находился под домашним арестом. По предварительным данным, Чулков выпал из окна квартиры своей матери. Туда вице-губернатора поместили по решению суда, поскольку положенный арестованному электронный браслет плохо работал из-за помех в собственном доме Чулкова.

16 октября Глеба Чулкова задержали в качестве подозреваемого по уголовному делу о крупном мошенничестве. Чиновника подозревали в попытке вывести из государственной собственности крупного рынка в райцентре Рассказово. По роду службы вице-губернатор одновременно возглавлял и курировал областной комитет по управлению имуществом.

- Обстоятельства гибели бывшего чиновника устанавливаются в рамках возбужденного уголовного дела, - рассказала представитель регионального управления СКР Елена Кярсна.