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Рубрика: Происшествия
Проект: В регионах

В Тамбове завели дело по факту гибели вице-губернатора

Текст: Антон Валагин (Тамбов)

В Тамбове возбуждено уголовное дело по факту гибели вице-губернатора Глеба Чулкова.

Фото: iStock
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Напомним, утром 8 декабря чиновник был найден мертвым у дома, в котором находился под домашним арестом. По предварительным данным, Чулков выпал из окна квартиры своей матери. Туда вице-губернатора поместили по решению суда, поскольку положенный арестованному электронный браслет плохо работал из-за помех в собственном доме Чулкова.

16 октября Глеба Чулкова задержали в качестве подозреваемого по уголовному делу о крупном мошенничестве. Чиновника подозревали в попытке вывести из государственной собственности крупного рынка в райцентре Рассказово. По роду службы вице-губернатор одновременно возглавлял и курировал областной комитет по управлению имуществом.

- Обстоятельства гибели бывшего чиновника устанавливаются в рамках возбужденного уголовного дела, - рассказала представитель регионального управления СКР Елена Кярсна.

Происшествия Правосудие Следствие Филиалы РГ Центральная Россия ЦФО Тамбовская область Тамбов

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