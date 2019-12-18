На Камчатке депутата заподозрили в превышении полномочий

В Камчатском крае возбуждено уголовное дело о превышении должностных полномочий депутатом думы Соболевского района пятого созыва, сообщает пресс-служба краевого следственного управления СКР.

По версии следствия, подозреваемый в июле 2017 года распоряжался средствами села Соболево. Чиновник подписал акт о приемки и стоимости выполненных работ по капитальному ремонту автодорог в селе. Хотя депутат знал, что работы были сделаны не в полном объеме.

В результате бюджету Соболево причинен ущерб на девять миллионов рублей. Расследование уголовного дела продолжается.