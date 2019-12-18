На Сахалине трех полицейских осудили за пытки женщины

Обвинительный приговор трем оперуполномоченным УМВД России по Южно-Сахалинску вынес городской суд, сообщили в пресс-службе прокуратуры Сахалинской области.

Все трое осуждены за "совершение действий, выходящих за пределы их полномочий и повлекших существенное нарушение прав и законных интересов граждан, охраняемых законом интересов общества и государства, совершенных с применением насилия и угрозой его применения". Двое мужчин еще использовали специальные средства.

В ходе следствия установлены факты избиения и других издевательств над потерпевшей, а также угроз в ее адрес. Таким образом полицейские хотели добиться от женщины признательных показаний о причастности к хищению денежных средств.

Суд приговорил виновных к лишению свободы на сроки от трех лет до четырех лет и шести месяцев соответственно тяжести преступления. Кроме того, каждому из участников назначено наказание в виде лишения права занимать должности, связанные с осуществлением функций представителя власти сроком на три года.

Приговор, провозглашенный в открытом судебном заседании, не вступил в законную силу.