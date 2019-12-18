Незаконную миграцию из Китая в Россию организовали жители Приморья

Прокуратурой Приморья утверждено обвинительное заключение по уголовному делу об организации незаконного въезда в Российскую Федерацию граждан Китая, сообщается на сайте ведомства.

По данным следствия три жителя края организовали преступную группу, которая действовала с июля 2015 года по октябрь 2018 года. Злоумышленники подготовили пакет документов, дающих иностранным гражданам право получения деловых, коммерческих, рабочих и учебных виз.

Таким образом с их помощью на территорию России въехало более тысячи человек из КНР.

Расследование вел следственный отдел УФСБ России по Приморскому краю. Дело передано в суд.