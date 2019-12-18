В Хабаровском крае у мужчины изъяли почти килограмм марихуаны

В Вяземском районе Хабаровского края полицейские задержали подозреваемого в незаконном хранении наркотиков в крупном размере, сообщили в пресс-службе УМВД региона.

В частном доме 37-летнего жителя города Вяземский обнаружили и изъяли более 800 граммов марихуаны.

Стражам правопорядка мужчина пояснил, что летом в лесу обнаружил кусты дикорастущей конопли, высушил и хранил у себя дома для личного потребления.

Возбуждено уголовное дело о незаконном приобретении, хранении, перевозке, изготовлении, переработке наркотических средств (часть вторая статьи 228 УК РФ). Фигуранту грозит до десяти лет лишения свободы.