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Рубрика: Происшествия
Проект: В регионах

В Хабаровском крае у мужчины изъяли почти килограмм марихуаны

Текст: Артем Красиков

В Вяземском районе Хабаровского края полицейские задержали подозреваемого в незаконном хранении наркотиков в крупном размере, сообщили в пресс-службе УМВД региона.

Фото: iStock
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В частном доме 37-летнего жителя города Вяземский обнаружили и изъяли более 800 граммов марихуаны.

Стражам правопорядка мужчина пояснил, что летом в лесу обнаружил кусты дикорастущей конопли, высушил и хранил у себя дома для личного потребления.

Возбуждено уголовное дело о незаконном приобретении, хранении, перевозке, изготовлении, переработке наркотических средств (часть вторая статьи 228 УК РФ). Фигуранту грозит до десяти лет лишения свободы.

Происшествия Преступления Криминал Происшествия Правосудие Следствие Филиалы РГ Дальний Восток ДФО Хабаровский край Борьба с наркотиками

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