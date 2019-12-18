В Якутии на таежной заимке сгорели три человека

В Мегино-Кангаласском улусе Якутии в среду при пожаре в деревянном доме погибли три человека.

Сгоревший дом - это заимка на сельскохозяйственном производственном участке, расположенном более чем в 20 километрах от села Ломтука. Тела погибших были найдены при тушении пожара.

В региональном следственном управлении СК России сообщили, что по факту ЧП проводится процессуальная проверка. На участок выехала и уже провела осмотр места происшествия оперативно-следственная группа. В ходе осмотра установлен предположительный источник возгорания, изъяты материалы для проведения экспертиз.

Процессуальное решение будет принято по результатам проверки.