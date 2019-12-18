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18.12.2019 07:25
Рубрика: Происшествия
Проект: В регионах

В Якутии при пожаре на золотодобывающем руднике погиб человек

Текст: Владимир Таюрский

При пожаре на золотодобывающем руднике "Гросс" в Олекминском районе Якутии погиб человек, еще один пострадал.

Пожар в наркодиспансере в Тюмени унес жизнь одного человека

В пресс-службе регионального управления МЧС сообщили, что возгорание плавильной установки произошло еще 15 декабря. Вызов на 01 не поступал, поэтому пожарные расчеты на место происшествия не выезжали. Информация о ЧП поступила в пожарно-спасательную службу лишь 17 декабря.

В пресс-службе ГУ МЧС отметили, что плавильная установка повреждена огнем на площади 56 квадратных метров. Причина пожара, виновные и ущерб устанавливаются.

Происшествия ЧП Пожары Филиалы РГ Дальний Восток ДФО Якутия

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