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18.12.2019 09:41
Рубрика: Общество
Проект: В регионах

В Забайкалье предложили ввести должность омбудсмена для пенсионеров

Текст: Юлия Гарднер
Фото: iStock Фото: iStock
Фото: iStock

Депутат Законодательного собрания Забайкальского края Александр Михайлов на встрече с губернатором Александром Осиповым предложил ввести в регионе должность уполномоченного по правам пожилых людей.

Он пояснил, что сейчас пенсионеры, по большей части, не знают к кому обратиться, где получить юридическую и другие консультации.

Глава района ушел в отставку после отчета перед губернатором Сахалина

- Думаю, практическая помощь была бы им очень полезна, - приводит пресс-служба регионального Заксобрания слова парламентария.

Осипов поддержал идею и предложил выйти с ней на федеральное правительство.

Сейчас в крае работают трое омбудсменов - по правам человека, детей и предпринимателей.

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