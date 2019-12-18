В Забайкалье предложили ввести должность омбудсмена для пенсионеров

Депутат Законодательного собрания Забайкальского края Александр Михайлов на встрече с губернатором Александром Осиповым предложил ввести в регионе должность уполномоченного по правам пожилых людей.

Он пояснил, что сейчас пенсионеры, по большей части, не знают к кому обратиться, где получить юридическую и другие консультации.

- Думаю, практическая помощь была бы им очень полезна, - приводит пресс-служба регионального Заксобрания слова парламентария.

Осипов поддержал идею и предложил выйти с ней на федеральное правительство.

Сейчас в крае работают трое омбудсменов - по правам человека, детей и предпринимателей.