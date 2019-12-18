Новости

Россия и Беларусь договорились о компенсации за налоговый маневр 11:40
Онлайн-трансляции на портале "Культура.РФ" посмотрели 13 миллионов человек 11:38
Правительство США получило право на доходы от книги Сноудена 11:37
В Крыму подорожает проезд в пригородных и междугородных автобусах 11:36
На Урале за сутки наказали шестерых неадекватных пассажиров поездов 11:33
Советы директоров PSA и FCA одобрили слияние 11:30
Россияне назвали лучшие фильмы и сериалы года 11:30
"Локомотив-Кубань" впервые не вышел в Топ-16 Еврокубка 11:26
В Греции обнаружены две царские гробницы возрастом 3500 лет 11:24
В Хакасии пенсионер умер в подъезде, ожидая социальное жилье 11:21
Географию применения гиперзвукового "Кинжала" расширят 11:18
В Евпатории при ремонте набережной пропали сотни миллионов рублей 11:00
Видео: на АЗС женщина набрала бензин в полиэтиленовые пакеты 11:00
В музее объяснили загадочный подъем купола над челябинским метеоритом 10:54
Ученые рассказали о пользе перца чили 10:54
В Тюмени скончался мужчина, получивший ожоги 80% тела при взрыве газа 10:53
Мошенники продали петербуржцу полимерный муляж черной икры 10:50
В Якутии на таежной заимке сгорели три человека 10:47
Госдума одобрила плавное повышение цен на газ в Крыму 10:44
Известный архитектор погибла в Нью-Йорке под обломками здания 10:43
Дед Мороз катался по Казани на санях, прицепленных к Mercedes 10:40
В Петербурге ограбили отделение банка "Восточный" 10:35
Названы самые высокие новогодние елки России 10:34
В ямальской тундре обнаружили редкую синицу 10:33
СМИ: Поверенный в делах США на Украине уедет из Киева 2 января 10:30
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
Три российских фильма попали в шорт-листы "Оскара"
Три российских фильма попали в шорт-листы "Оскара"
РГО и "Яндекс" создадут "Яндекс.Учебник" по географии
РГО и "Яндекс" создадут "Яндекс.Учебник" по географии
Будет ли Россия наращивать вложения в госдолг США
Будет ли Россия наращивать вложения в госдолг США
18.12.2019 10:40
Рубрика: Происшествия
Проект: В регионах

Дед Мороз катался по Казани на санях, прицепленных к Mercedes

Текст: Олег Корякин

В центре Казани инспекторы ГИБДД остановили сани с Дедом Морозом, в которые был "запряжен" Mercedes.

Об этом сообщается на официальном аккаунте муниципальной службы ДПС в соцсети.

Фото: мвд.рф
Дрифт возле новогодней елки обошелся приморцу в 700 тысяч рублей

Как установили сотрудники полиции, Дед Мороз оказался молодым - 22 года. На него, а также водителя автомобиля было составлено 6 административных протоколов.

В частности  "за опасное вождение и умышленное создание помех для других участников движения".

В итоге катание на санях обошлось им в 13,5 тысяч рублей.

Казанская ДПС напомнила водителям, что проезжая часть не предназначена для шоу и экстравагантных выходок.

Происшествия Правосудие Охрана порядка Филиалы РГ Волга-Кама ПФО Татарстан Казань РГ-Видео

Главное сегодня

Bloomberg: США признают бесполезность мер против "Северного потока-2"
Новые "реактивные" танки Т-80БВМ опробовали на Северном флоте
Генштаб: Учения НАТО указывают на подготовку к масштабному конфликту
УФСИН сообщило, где находится экс-глава Сахалинской области Хорошавин
Палата представителей США в среду проголосует по импичменту Трампа