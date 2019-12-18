Дед Мороз катался по Казани на санях, прицепленных к Mercedes

В центре Казани инспекторы ГИБДД остановили сани с Дедом Морозом, в которые был "запряжен" Mercedes.

Об этом сообщается на официальном аккаунте муниципальной службы ДПС в соцсети.

Как установили сотрудники полиции, Дед Мороз оказался молодым - 22 года. На него, а также водителя автомобиля было составлено 6 административных протоколов.

В частности "за опасное вождение и умышленное создание помех для других участников движения".

В итоге катание на санях обошлось им в 13,5 тысяч рублей.

Казанская ДПС напомнила водителям, что проезжая часть не предназначена для шоу и экстравагантных выходок.