Дед Мороз катался по Казани на санях, прицепленных к Mercedes

В центре Казани инспекторы ГИБДД остановили сани с Дедом Морозом, в которые был "запряжен" Mercedes.
Об этом сообщается на официальном аккаунте муниципальной службы ДПС в соцсети.
Как установили сотрудники полиции, Дед Мороз оказался молодым - 22 года. На него, а также водителя автомобиля было составлено 6 административных протоколов.
В частности "за опасное вождение и умышленное создание помех для других участников движения".
В итоге катание на санях обошлось им в 13,5 тысяч рублей.
Казанская ДПС напомнила водителям, что проезжая часть не предназначена для шоу и экстравагантных выходок.