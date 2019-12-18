Лучший юрист Пермского края получил награду от "Российской Газеты"

В Перми прошла ежегодная церемония вручения Премии Клуба юристов. В этот раз самое престижное звание "Юрист года" было присвоено Александре Беляевой, начальнику правового отдела нотариальной палаты Пермского края.

По многолетней традиции, награду победителю вручила Елена Чагина, директор Пермского филиала "Российской Газеты". Всего же на церемонии вручения Премии были названы победители в десяти номинациях.

"Российская Газета" на протяжении многих лет является информационным спонсором этого мероприятия и ежегодно пермский филиал выпускает к этому времени специальный юридический выпуск. Так было и в этот раз. Спецвыпуск "Право" оказался востребован и все его экземпляры были разобраны участниками мероприятия.

За активное участие в юридической жизни Прикамья и постоянное освещение событий в этой сфере, директор пермского филиала "Российской Газеты" Елена Чагина была отмечена Благодарностью Клуба юристов.