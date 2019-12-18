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18.12.2019 14:00
Рубрика: Общество
Проект: В регионах

Лучший юрист Пермского края получил награду от "Российской Газеты"

Текст: Константин Бахарев (Пермь)
Вручение Премии Юрист года прошло с участием "Российской Газеты" Фото: Константин Бахарев/РГ Вручение Премии Юрист года прошло с участием "Российской Газеты" Фото: Константин Бахарев/РГ
Вручение Премии Юрист года прошло с участием "Российской Газеты" Фото: Константин Бахарев/РГ

В Перми прошла ежегодная церемония вручения Премии Клуба юристов. В этот раз самое престижное звание "Юрист года" было присвоено Александре Беляевой, начальнику правового отдела нотариальной палаты Пермского края.

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По многолетней традиции, награду победителю вручила Елена Чагина, директор Пермского филиала "Российской Газеты". Всего же на церемонии вручения Премии были названы победители в десяти номинациях.

"Российская Газета" на протяжении многих лет является информационным спонсором этого мероприятия и ежегодно пермский филиал выпускает к этому времени специальный юридический выпуск. Так было и в этот раз. Спецвыпуск "Право" оказался востребован и все его экземпляры были разобраны участниками мероприятия.

За активное участие в юридической жизни Прикамья и постоянное освещение событий в этой сфере, директор пермского филиала "Российской Газеты" Елена Чагина была отмечена Благодарностью Клуба юристов.

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