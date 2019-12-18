В Кирове закончено следствие по делу убийцы родителей

В Кирове в суд ушло дело мужчины, который обвиняется в убийстве собственных родителей. Об этом сообщило Следственное управление СК России по области.

Свою вину в ходе следствия он признал полностью. Областная прокуратура утвердила обвинительное заключение.

Напомним, 23 марта этого года в квартире на улице Кутшо тела семейной пары пенсионеров с ножевыми ранениями обнаружила их соседка, на звонки которой пожилые люди не отвечали несколько дней. По данному факту следователи возбудили уголовное дело по части 2 статьи 105 УК РФ "Убийство двух лиц".

Следствие быстро вышло на подозреваемого. Им оказался ране судимый 47-летний сын убитых. Накануне он сбежал из больницы и пришел к родителям за деньгами, которые, как он подозревал, старики хранили дома. Там между ними разгорелась ссора.

Схватив нож, мужчина убил родителей, нанеся им более 20 ударов. Затем он забрал из квартиры 300 тысяч рублей и телевизор. Благодаря разосланной фотоориентировке на следующий день наряд патрульно-постовой службы полиции задержал мужчину в районе железнодорожного вокзала. Вскоре после этого мужчину арестовали.