В Уфе арестовали обвиняемого во взятке в 3 миллиона чиновника

Следующие два месяца директор департамента экономического развития аппарата правительства Республики Башкортостан, обвиняемый в получении взятки в три миллиона рублей, проведет под арестом. Такое решение принял Кировский районный суд Уфы. Об этом сообщили в управлении СКР по Башкирии.

По версии следствия, чиновник попросил деньги у одного из предприятий за то, чтоб ускорить оплату Минземимуществом РБ выполненных работ по госконтракту.

Сотрудники регионального ФСБ задержали обвиняемого с поличным при получении незаконного вознаграждения. Чиновнику предъявлено обвинение в получении взятки в особо крупном размере.