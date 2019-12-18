В Нижнем Новгороде выписали 8 школьников, сбитых иномаркой на тротуаре

Восемь из девяти подростков, госпитализированных после наезда иномарки на тротуаре в Нижнем Новгороде, выписаны из больницы. Об этом со ссылкой на региональный минздрав пишет "Интерфакс".

Один школьник и одна учительница, пострадавшие в аварии, остаются в больнице. Их состояние стабильное, динамика лечения положительная, говорят врачи.

Напомним, в ДТП 7 декабря на улице Горького пострадало девять детей и трое взрослых. Одна из женщин позже скончалась в больнице. Внедорожник Toyota, выезжая с прилегающей территории, вылетел на встречную полосу, столкнувшись с двумя легковушками. Одна из них выехала на тротуар и врезалась в толпу детей, которые в сопровождении взрослых направлялись в театр. Водителя Toyota суд заключил под стражу до 6 февраля.