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18.12.2019 10:04
Рубрика: Происшествия
Проект: В регионах

В Омске избили известного блогера

Текст: Наталья Граф (Омск)

Омская полиция выясняет обстоятельства избиения блогера и главного редактора интернет-портала "Глагер" Константина Скачкова.

Фото: РИА Новости.
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- Сам пострадавший с заявлением в полицию не обращался, - сообщил "РГ" представитель УМВД России по Омской области Алексей Командыков. - К нам поступила информация из лечебного учреждения, куда он обратился за медицинской помощью. В настоящее время мы проверяем все обстоятельства данного инцидента.

Константин Скачков рассказал о случившемся на своей странице в социальных сетях.

- На днях, возвращаясь с работы, я был избит в соседнем дворе. Били сильно, но не долго, очевидно поэтому и выжил. Не взяли ничего, деньги, часы, телефон все на месте, - рассказал блогер. - Все обследования пройдены, жить буду, и мозг, мой основной рабочий орган, не пострадал.

Происшествия Преступления Криминал Филиалы РГ Сибирь СФО Омская область Омск

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