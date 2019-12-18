В Омске избили известного блогера

Омская полиция выясняет обстоятельства избиения блогера и главного редактора интернет-портала "Глагер" Константина Скачкова.

- Сам пострадавший с заявлением в полицию не обращался, - сообщил "РГ" представитель УМВД России по Омской области Алексей Командыков. - К нам поступила информация из лечебного учреждения, куда он обратился за медицинской помощью. В настоящее время мы проверяем все обстоятельства данного инцидента.

Константин Скачков рассказал о случившемся на своей странице в социальных сетях.

- На днях, возвращаясь с работы, я был избит в соседнем дворе. Били сильно, но не долго, очевидно поэтому и выжил. Не взяли ничего, деньги, часы, телефон все на месте, - рассказал блогер. - Все обследования пройдены, жить буду, и мозг, мой основной рабочий орган, не пострадал.