В словах омички, защищавшей сына от травли в школе, не нашли экстремизма

Омская полиция не нашла признаков экстремизма в высказываниях местной жительницы, рассказавшей в соцсетях о травле ее сына в "элитной" городской гимназии.

По результатам полицейской проверки принято решение об отказе в возбуждении уголовного дела (соответствующие документы есть в редакции "РГ").

О конфликте ее сына с одним из учителей и директором гимназии № 62 Наталья Граф рассказала в конце прошлого года. Сейчас ее ребенок учится в другой школе, а директор гимназии уволена. Однако в августе мама восьмиклассника получила повестку с требованием явиться в Центр по противодействию экстремизму областного УМВД.

Выяснилось, что в июле некий родительский комитет "Росток" подал в региональную прокуратуру жалобу на Наталью Граф из-за ее высказываний в Сети по поводу ситуации с сыном. Несмотря на то что жалоба была по сути анонимная (такого родительского комитета обнаружить не удалось), в прокуратуре к ней отнеслись серьезно. В тот же день, очень оперативно, жалобу направили в центр "Э". К проверке подключили даже угрозыск.

- Потратили не только уйму рабочего времени, но и приличную сумму государственных денег на экспертизу. И все это вместо того, чтобы искать реальных преступников, - считает Наталья Граф.

Проведенные экспертизы показали, что в высказываниях жительницы Омска нет негативных оценок человека или группы лиц по признакам пола, расы, национальности, языка, происхождения, отношения к религии, а также по принадлежности какой-либо другой группе. Равно как и призывов к враждебным действиям. В возбуждении уголовного дела таинственному родительскому комитету отказано.