Как "Золотая рыбка" авианосец США по океану гоняла

49 лет назад, 18 декабря 1970 года атомная подводная лодка К-162 проекта "Анчар" установила мировой рекорд скорости, не побитый до сих пор. На мерной миле субмарина в подводном положении разогналась до 44,7 узла (80,4 км/ч).

"Анчар" был плавучей революцией: первая подлодка с титановым корпусом, первый в мире корабль, способный запускать крылатые ракеты из-под воды, первая субмарина нового класса - охотник за авианосцами.

Удар из глубины

В 50-е годы ВМС США разработали стратегию "реалистичного устрашения", действующую до сих пор. Упор в ней сделан на авианосные ударные группировки. Если где-то кого-то надо напугать, туда отправляют гигантский авианосец в окружении крейсеров, эсминцев и подлодок. Выглядит это реалистично. Ответ Советского Союза был ассиметричным: вместо того, чтобы строить гигантские крейсеры для грандиозных морских боев, решили создать небольшие, но очень быстрые и хорошо вооруженные подлодки, способные подобраться к авианосцу и вывести его из строя ракетным залпом.

Субмарины той поры уже умели стрелять ракетами, но были вынуждены подниматься для этого на поверхность, что никак не годилось для борьбы с АУГ: пока всплывшая подлодка изготовится к стрельбе, ее изрешетят корабли сопровождения. Поэтому одной из первых задач, поставленных разработчикам "Анчара", было обеспечить старт ракет из-под воды.

В декабре 1959 года ЦК КПСС и Совет Министров СССР приняли постановление "О создании новой скоростной подводной лодки". Ее главным конструктором стал академик Николай Исанин, один из самых засекреченных людей своего времени. В техзадании содержался запрет на использование уже имевшихся технологий и вооружений - все надо было выдумывать "с нуля". В К-162 воплощены 398 совершенно новых технических решений: от телеметрии до автоматических систем управления агрегатами.

Цена победы

"Золотой рыбкой" новый корабль прозвали еще на этапе строительства - за высокую стоимость (240 миллионов рублей или один процент тогдашнего бюджета СССР). Не меньшей была и сложность проекта. Для воплощения задумок Исанина и его помощников пришлось создать новую отрасль в цветной металлургии - до "Анчара" титан в небольших объемах применялся в авиастроении, а здесь понадобились высококачественные отливки весом в десятки тонн. Из-за иных характеристик материала судостроители вынуждены были пересчитывать прочность конструкций, осваивать новые методы сварки. Все это потом не раз пригодилось, но первым было очень трудно.

Конструкторы К-162 задумались об эргономике - они тестировали построенные в натуральную величину макеты боевых постов и командных пунктов. 106-метровый корабль высотой с четырехэтажный дом упраылялся небольшим штурвалом, похожим на самолетный. Подводники размещались в комфортабельных каютах с кондиционированным воздухом, камбуз был оборудован для приготовления прохладительных напитков и мороженого. Пожалуй, в большей роскоши жил только экипаж другой легендарной субмарины, АПЛ проекта 941 "Акула". На "Анчаре" случались аварии, несмотря на автоматику, корабль был сложным в обслуживании и ремонте. Зато в море "Золотая рыбка" творила чудеса.

Не уйдешь

На скоростные испытания К-162 вышла из Северодвинска в 2.30 - требовался максимальный прилив, чтобы выпустить в море атомоход с восьмиметровой осадкой. Замеры проводились на глубине 100 метров. Прозвучала команда: "Самый полный вперед", отщелкнуло реле автопилота и все, кто был в центральном посту, за что-нибудь схватились. Подлодка стремительно набирала скорость. После 30 узлов шум обтекающей корпус воды перекрыл все остальные звуки, к 40 узлам он превратился в рев.

Разговаривать в центральном посту стало невозможно, да и незачем - команда следила лишь за состоянием реактора, глубинометром и лагом. На первом галсе он показал 42 узла при 80 процентах мощности реактора. Это уже был рекорд - на такой скорости за "Анчаром" не могли угнаться ни эсминец, ни торпеда. Но экипаж перевел управление в ручной режим, выжал из атомного котла 97 процентов мощности и разгонал К-162 до 44,7 узла.

Через год выдающиеся спринтерские качества "Золотой рыбки" пригодились в боевом походе. К-162 нашла в Атлантике ударный авианосец США Saratoga и несколько дней преследовала его, несмотря на то, что американский корабль улепетывал на предельной для себя скорости в 30 узлов.

- Преимущество в скорости позволяло занять любую удобную позицию для атаки. Мы могли уничтожить авианосец первым же залпом, - вспоминал командир К-162 Юрий Голубков.

Кстати

В НАТО "Анчар" получил имя Papa. Оно оказалось пророческим - многие технологии, впервые примененные на К-162, затем легли в основу великолепных подводных истребителей - таких, как АПЛ "Лира", - и ударных ракетоносцев - например, "Антеев", которые служат до сих пор.