На Кубани запретили продажу никотиновых смесей подросткам

Новости

Вышел трейлер российской спортивной мелодрамы с Петровым "Лед 2" 15:33
В России установится европейская зима 15:30
18 декабря стало самым теплым днем в Москве с 1956 года 15:27
Украина и Румыния подписали соглашение о реверсе газа с 1 января 15:26
В Подмосковье открыт памятник Митрофану Неделину 15:24
В Волгограде 31 декабря объявлен нерабочим днем 15:18
Опубликовано видео из колонии, где вскрыли ячейку заключенных-террористов 15:14
Принят закон о безопасном детском отдыхе 15:07
Фото: Дед Мороз и Йоулупукки встретились на российско-финской границе 15:07
В Тамбове завели дело по факту гибели вице-губернатора 15:03
Трехсторонняя встреча по транзиту газа состоится 19 декабря 15:01
В России появился новый кроссовер ценой до 1,5 млн рублей 15:01
В Лапландии открылся полностью ледяной отель 14:56
В Крыму посоветовали Киеву дать особый статус Флориде 14:50
На Сахалине семья назвала дочку в честь острова 14:49
В Крыму задержали судебных приставов-взяточников 14:43
Продажи Lada в Европе вновь упали 14:40
В московском метро пассажир погиб, упав с платформы 14:35
МЧС предупредило о сходе лавин в горах Кубани и Адыгеи 14:35
Кот с протезами стал звездой Instagram 14:28
В Новом Уренгое впервые прооперировали ребенка с ранением сердца 14:26
В Мурманской области построят новый мост через реку Колу 14:21
Британец обнаружил скелет ихтиозавра во время прогулки на пляже 14:17
Московских школьников приглашают на онлайн-олимпиаду по программированию 14:17
В Кремле сообщили формат встречи Путина и Лукашенко 14:06
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
Три российских фильма попали в шорт-листы "Оскара"
Три российских фильма попали в шорт-листы "Оскара"
РГО и "Яндекс" создадут "Яндекс.Учебник" по географии
РГО и "Яндекс" создадут "Яндекс.Учебник" по географии
Будет ли Россия наращивать вложения в госдолг США
Будет ли Россия наращивать вложения в госдолг США
18.12.2019 13:27
Рубрика: Власть
Проект: В регионах

На Кубани запретили продажу никотиновых смесей подросткам

Текст: Анна Юркова (Краснодарский край)
Фото: Константин Михальчевский/ РИА Новости Фото: Константин Михальчевский/ РИА Новости
Фото: Константин Михальчевский/ РИА Новости

В среду на своей очередной сессии депутаты Законодательного собрания Краснодарского края единогласно приняли законопроект, запрещающий на территории региона розничную продажу жевательных смесей с никотином (снюс) и электронных сигарет несовершеннолетним. Об этом сегодня сообщили в администрации Кубани.

В Челябинских школах начали искать распространителей снюсов

Согласно документу за нарушение закона с продавцов взыщут штрафы: 5 тысяч рублей для физических лиц, 30-50 тысяч рублей для должностных лиц и от 100 до 150 тысяч рублей для юридических лиц.

- Мы не можем просто смотреть, как травятся наши дети. Продажу жевательных смесей с никотином несовершеннолетним нужно не просто ограничить, а полностью запретить на территории региона, - отметил губернатор Кубани Вениамин Кондратьев.

Снюс - бездымный табак, изготавливаемый из измельченных табачных листьев. По словам экспертов, в состав таких изделий входят алкалоидные соли и другие опасные вещества с потенциальным канцерогенным эффектом. Содержание никотина в одной подушечке доходит до 60 миллиграммов. Все вместе может вызывать мутации, провоцирующие рак. Доказано, что люди, употребляющие снюс, сильнее подвергаются интоксикации, чем даже традиционные курильщики.

Власть Работа власти Регионы Общество Здоровье Филиалы РГ Кубань. Северный Кавказ ЮФО Краснодарский край Алкоголь и табак

Главное сегодня

В Госдуме рассказали о предстоящей встрече Путина с парламентариями
Bloomberg: США признают бесполезность мер против "Северного потока-2"
Ракета "Союз" с космическим телескопом стартовала с космодрома Куру
Принят закон о закупке незарегистрированных в России лекарств
Генштаб: Учения НАТО указывают на подготовку к масштабному конфликту