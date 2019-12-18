На Кубани запретили продажу никотиновых смесей подросткам

В среду на своей очередной сессии депутаты Законодательного собрания Краснодарского края единогласно приняли законопроект, запрещающий на территории региона розничную продажу жевательных смесей с никотином (снюс) и электронных сигарет несовершеннолетним. Об этом сегодня сообщили в администрации Кубани.

Согласно документу за нарушение закона с продавцов взыщут штрафы: 5 тысяч рублей для физических лиц, 30-50 тысяч рублей для должностных лиц и от 100 до 150 тысяч рублей для юридических лиц.

- Мы не можем просто смотреть, как травятся наши дети. Продажу жевательных смесей с никотином несовершеннолетним нужно не просто ограничить, а полностью запретить на территории региона, - отметил губернатор Кубани Вениамин Кондратьев.

Снюс - бездымный табак, изготавливаемый из измельченных табачных листьев. По словам экспертов, в состав таких изделий входят алкалоидные соли и другие опасные вещества с потенциальным канцерогенным эффектом. Содержание никотина в одной подушечке доходит до 60 миллиграммов. Все вместе может вызывать мутации, провоцирующие рак. Доказано, что люди, употребляющие снюс, сильнее подвергаются интоксикации, чем даже традиционные курильщики.