В Крыму подорожает проезд в пригородных и междугородных автобусах

В Крыму с 1 января 2020 года увеличится стоимость проезда на автобусах междугороднего и пригородного сообщения. Об этом сообщила пресс-служба Госкомитета по ценам и тарифам РК.

С 1 января 2020 года перевозка одного пассажира на расстояние один километр будет стоить 2 рубля 81 копейку. Как пояснил председатель Госкомцен Крыма Юрий Новосад, ранее тарифы в этом секторе пассажирских перевозок не регулировался государством, и перевозчики сами назначали цену поездок.

- Но после обращения министерства транспорта Республики Крым порядка 90 маршрутов междугородного сообщения теперь будут перевозить пассажиров по регулируемому тарифу, - пояснил он. - Остальные маршруты дополнят этот список во втором-третьем кварталах 2020 года.

Стоимость проезда в крымских пригородных автобусах с 1 января 2020 года также подорожает на три процента - до 1 рубля 80 копеек за перевозку одного пассажира на расстояние один километр. Ранее с июля 2018 года действовал тариф 1,52 рубля за один пассажиро-километр.

Возрастет на 3,5 процента с 1 января и тариф на перевозку пассажиров железнодорожным транспортом в пригородном сообщении - до 1 рубля 57 копеек за один пассажиро-километр.