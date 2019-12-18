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18.12.2019 15:18
Рубрика: Общество
Проект: В регионах

В Волгограде 31 декабря объявлен нерабочим днем

Текст: Лариса Ионова
Фото: iStock Фото: iStock
Фото: iStock

Губернатор Волгоградской области подписал постановление о переносе выходного дня с 28 декабря, который приходится на субботу, на 31 декабря, которое в этом году выпадает на вторник. Таким образом последняя суббота года, 28 декабря, будет рабочим днем для компенсации трудового времени.

Фото: iStock
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Это решение носит обязательный характер для государственных учреждений и предприятий Волгоградской области, а для частных, коммерческих организаций, предприятий и организаций федерального подчинения и органов местного самоуправления - рекомендательный.

"Данное решение принято для создания комфортных условий для подготовки жителей Волгоградской области к празднованию Нового года и Рождества Христова, а также для снижения нагрузки на транспортную инфраструктуру в преддверии новогодних каникул", - говорится в сообщении пресс-службы губернатора региона.

Кстати

Губернатор Астраханской области Игорь Бабушкин сделал аналогичное заявление во время своей пресс-конференции. 31 декабря объявлен выходным днем для жителей Астраханской области, с отработкой рабочего времени в субботу 28 декабря.

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