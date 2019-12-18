Куда мечтают переехать жители Свердловской области

Новости

В Петербурге из-за угрозы наводнения приготовились закрыть дамбу 11:47
В МВД создали группу по пресечению правонарушений со стороны наркополицейских 11:45
Домбай и Теберда появились в созвездии Большой медведицы 11:43
Россия и Беларусь договорились о компенсации за налоговый маневр 11:40
Онлайн-трансляции на портале "Культура.РФ" посмотрели 13 миллионов человек 11:38
Правительство США получило право на доходы от книги Сноудена 11:37
В Крыму подорожает проезд в пригородных и междугородных автобусах 11:36
На Урале за сутки шестерых пассажиров поездов наказали за дебош 11:33
Советы директоров PSA и FCA одобрили слияние 11:30
Россияне назвали лучшие фильмы и сериалы года 11:30
"Локомотив-Кубань" впервые не вышел в Топ-16 Еврокубка 11:26
В Греции обнаружены две царские гробницы возрастом 3500 лет 11:24
В Хакасии пенсионер умер в подъезде, ожидая социальное жилье 11:21
Географию применения гиперзвукового "Кинжала" расширят 11:18
В Евпатории при ремонте набережной пропали сотни миллионов рублей 11:00
Видео: на АЗС женщина набрала бензин в полиэтиленовые пакеты 11:00
В музее объяснили загадочный подъем купола над челябинским метеоритом 10:54
Ученые рассказали о пользе перца чили 10:54
В Тюмени скончался мужчина, получивший ожоги 80% тела при взрыве газа 10:53
Мошенники продали петербуржцу полимерный муляж черной икры 10:50
В Якутии на таежной заимке сгорели три человека 10:47
Госдума одобрила плавное повышение цен на газ в Крыму 10:44
Известный архитектор погибла в Нью-Йорке под обломками здания 10:43
Дед Мороз катался по Казани на санях, прицепленных к Mercedes 10:40
В Петербурге ограбили отделение банка "Восточный" 10:35
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
Три российских фильма попали в шорт-листы "Оскара"
Три российских фильма попали в шорт-листы "Оскара"
РГО и "Яндекс" создадут "Яндекс.Учебник" по географии
РГО и "Яндекс" создадут "Яндекс.Учебник" по географии
Будет ли Россия наращивать вложения в госдолг США
Будет ли Россия наращивать вложения в госдолг США
18.12.2019 10:29
Рубрика: Экономика
Проект: В регионах

Куда мечтают переехать жители Свердловской области

Текст: Татьяна Воробьева

К всемирному дню мигранта, который отмечается сегодня, эксперты выяснили, куда хотели бы переехать в поисках новой работы жители Среднего Урала. Свердловчане оказались не оригинальны: большинство мечтает перебраться в Москву.

Десять процентов готовых к переезду указали столицу в качестве приоритета. На втором месте - Санкт-Петербург (7,6 процента), на третьем - Сочи (2 процента). Среди других стран лидируют Белоруссия, Казахстан, США, Германия и Чехия.

Фото: Егор Алеев/ ТАСС
Рынку труда требуются специалисты, умеющие договариваться

"Нередко свердловчане не готовы покидать родной регион, но готовы перебраться в другой город Среднего Урала. Зачастую, в Екатеринбург", - рассказала Анна Осипова, руководитель пресс-службы HeadHunter Урал.

В целом 22 процента жителей области, которые размещали свои резюме в интернете в этом году, готовы сменить место обитания ради интересной вакансии. Как правило, это люди младше 40 лет с неплохим знанием иностранных языков (чаще - английского, немецкого и французского) и опытом работы более шести лет. При этом сильный пол возможность переезда указывает в два раза чаще.

Более прочих готовы к переменам работники, занятые в следующих отраслях: добыча сырья (53,2 процента), высший менеджмент (52,8), производство (37,3), IT и телеком (36,8) и строительство (32,4 процента). Меньше всего - представители рабочих профессий, сотрудники страховых компаний и другие.

Экономика Работа Занятость Общество Соцсфера Миграция Филиалы РГ Урал и Западная Сибирь УрФО Свердловская область

Главное сегодня

Bloomberg: США признают бесполезность мер против "Северного потока-2"
Новые "реактивные" танки Т-80БВМ опробовали на Северном флоте
Генштаб: Учения НАТО указывают на подготовку к масштабному конфликту
УФСИН сообщило, где находится экс-глава Сахалинской области Хорошавин
Палата представителей США в среду проголосует по импичменту Трампа