Куда мечтают переехать жители Свердловской области

К всемирному дню мигранта, который отмечается сегодня, эксперты выяснили, куда хотели бы переехать в поисках новой работы жители Среднего Урала. Свердловчане оказались не оригинальны: большинство мечтает перебраться в Москву.

Десять процентов готовых к переезду указали столицу в качестве приоритета. На втором месте - Санкт-Петербург (7,6 процента), на третьем - Сочи (2 процента). Среди других стран лидируют Белоруссия, Казахстан, США, Германия и Чехия.

"Нередко свердловчане не готовы покидать родной регион, но готовы перебраться в другой город Среднего Урала. Зачастую, в Екатеринбург", - рассказала Анна Осипова, руководитель пресс-службы HeadHunter Урал.

В целом 22 процента жителей области, которые размещали свои резюме в интернете в этом году, готовы сменить место обитания ради интересной вакансии. Как правило, это люди младше 40 лет с неплохим знанием иностранных языков (чаще - английского, немецкого и французского) и опытом работы более шести лет. При этом сильный пол возможность переезда указывает в два раза чаще.

Более прочих готовы к переменам работники, занятые в следующих отраслях: добыча сырья (53,2 процента), высший менеджмент (52,8), производство (37,3), IT и телеком (36,8) и строительство (32,4 процента). Меньше всего - представители рабочих профессий, сотрудники страховых компаний и другие.