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18.12.2019 11:33
Рубрика: Происшествия
Проект: В регионах

На Урале за сутки наказали шестерых неадекватных пассажиров поездов

Текст: Татьяна Воробьева

Богатый урожай дебоширов собрали за минувшие сутки транспортные полицейские в Екатеринбурге. Сразу шестерых пассажиров разных поездов привлекли к административной ответственности по статье "мелкое хулиганство".

Началось все около четырех утра, когда к стражам порядка обратился проводник поезда Москва - Новый Уренгой и сообщил, что бригада высаживает жителя Перми, который напился и нецензурно выражается.

Фото: iStock
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Спустя некоторое время в дежурную часть на станции Екатеринбург-Пассажирский поступила информация, что сотрудники полиции требуются к электричке из Каменска-Уральского. На выходе из нее были задержали двоих молодых людей, причина та же - неумение вести себя под действием алкоголя.

"Около двенадцати часов дня проводник поезда Москва - Владивосток сообщил, что 41-летний житель Хабаровского края в пути пил и ходил нетрезвый по вагону, громко разговаривал и назойливо приставал к пассажирам. Ему было отказано в дальнейшем проезде начальником поезда", - передает пресс-служба управления на транспорте МВД России по УрФО.

Спустя два часа после прибытия в Екатеринбург поезда Уфа - Новый Уренгой в дежурную часть доставили 44-летнего уроженца Башкортостана. Его судьбу повторил житель Нижегородской области, пассажир поезда Челябинск - Санкт-Петербург. Он должен был следовать до станции Шахунья, но поскольку в дороге вел себя неадекватно и пил, несмотря на замечания проводника и пассажиров, в Екатеринбурге его сняли с маршрута.

Происшествия Правосудие Охрана порядка Экономика Транспорт Железные дороги Филиалы РГ Урал и Западная Сибирь УрФО Свердловская область

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