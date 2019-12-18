На Урале за сутки наказали шестерых неадекватных пассажиров поездов

Богатый урожай дебоширов собрали за минувшие сутки транспортные полицейские в Екатеринбурге. Сразу шестерых пассажиров разных поездов привлекли к административной ответственности по статье "мелкое хулиганство".

Началось все около четырех утра, когда к стражам порядка обратился проводник поезда Москва - Новый Уренгой и сообщил, что бригада высаживает жителя Перми, который напился и нецензурно выражается.

Спустя некоторое время в дежурную часть на станции Екатеринбург-Пассажирский поступила информация, что сотрудники полиции требуются к электричке из Каменска-Уральского. На выходе из нее были задержали двоих молодых людей, причина та же - неумение вести себя под действием алкоголя.

"Около двенадцати часов дня проводник поезда Москва - Владивосток сообщил, что 41-летний житель Хабаровского края в пути пил и ходил нетрезвый по вагону, громко разговаривал и назойливо приставал к пассажирам. Ему было отказано в дальнейшем проезде начальником поезда", - передает пресс-служба управления на транспорте МВД России по УрФО.

Спустя два часа после прибытия в Екатеринбург поезда Уфа - Новый Уренгой в дежурную часть доставили 44-летнего уроженца Башкортостана. Его судьбу повторил житель Нижегородской области, пассажир поезда Челябинск - Санкт-Петербург. Он должен был следовать до станции Шахунья, но поскольку в дороге вел себя неадекватно и пил, несмотря на замечания проводника и пассажиров, в Екатеринбурге его сняли с маршрута.