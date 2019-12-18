Спикер парламента ЯНАО предложил решение проблем с чистой водой в регионах

Председатель ямальского парламента Сергей Ямкин внес предложения, призванные изменить ситуацию с чистой водой в российских регионах. Выступая на заседании Комиссии Совета законодателей РФ по аграрно-продовольственной политике, природопользованию и экологии, он также обобщил общероссийский и представил региональный опыт реализации программы обеспечения населенных пунктов чистой питьевой водой.

Ямальский спикер поднял проблему качества питьевой воды в российских селах, не оборудованных современными системами централизованного водоснабжения, и назвал основные причины низкого качества питьевой воды, характерные для всех регионов. Это загрязнение веществами природного и техногенного происхождения, устаревшие технологии очистки, вторичное загрязнение в водонесущих коммуникациях, а также неэффективное управление процессами обеспечения водой.

"Проекты по водоснабжению являются малопривлекательными для инвесторов. Вложения окупаются медленно, рост тарифов на жилищно-коммунальные услуги ограничен законом, получить кредитные средства на реализацию проектов почти невозможно. Данные факторы тормозят приток капитальных вложений и ставят проблемы обновления основных фондов в зависимость от бюджетных возможностей региона и муниципалитетов", - рассказал председатель Законодательного Собрания ЯНАО Сергей Ямкин.

Он подчеркнул, что, несмотря на сложности софинансирования региональных проектов, опыт успешного внедрения внебюджетных источников финансирования региональных проектов есть. На Ямале эффективно используют механизм государственно-частного партнерства и концессионных соглашений. К примеру, модернизацию действующих объектов водоснабжения и строительство новых планируется осуществлять с привлечением внебюджетных источников финансирования, в том числе в рамках инвестиционных программ. В итоге в трех ямальских муниципалитетах планируется построить сооружения очистки подземных вод на водозаборах с объемом бюджетных ассигнований более трех миллиардов рублей. Прорабатываются условия финансирования строительства водопроводов в населенных пунктах, не обеспеченных централизованными системами водоснабжения и не имеющих систем водоочистки.

Сергей Ямкин отметил, что создание развитой сети водоочистных сооружений не единственная задача, требующая решения. Так, в большинстве регионов наблюдается значительный износ водопроводного хозяйства, в некоторых случаях он близок к 100 процентам. Ямальский спикер предложил коллегам выработать дальнейшие совместные действия в этом направлении. Например, разрабатывать и внедрять новые технологии с учетом специфики регионов, обновлять системы транспортировки воды, пересмотреть систему подготовки кадров. "Обновление систем транспортировки воды должно получить статус государственной задачи. Необходима выработка единой технической политики, которая будет направлена на стандартизацию материалов и технологий, что позволит обеспечить эффективную реновацию систем водоснабжения", - заявил он.

В проект решения внесены предложения по проведению мониторинга субъектов по обеспечению жителей чистой питьевой водой. Кроме того, лучшие региональные практики войдут в методические рекомендации по повышению качества питьевой воды и будут направлены исполнительным органам власти субъектов Российской Федерации и в Комиссию Совета законодателей Российской Федерации по аграрно-продовольственной политике, природопользованию и экологии.

Пресс-релиз предоставлен пресс-службой Законодательного собрания ЯНАО