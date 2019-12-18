В ямальской тундре обнаружили редкую синицу

В районе реки Еркута в ямальской тундре ученые обнаружили большую синицу вида Parus major.

Видео со спящей птицей опубликовано на странице в Instagram Арктический научно-исследовательский стационар Института экологии растений и животных УрО РАН. Синичка залетела в дом местных жителей и уснула на подвешенных к стене сапогах.

Ученые подчеркнули, что сталкиваются с таким в первый раз и пообещали публиковать новости из жизни пернатого.

- Питаются синицы семенами растений, на широте Еркуты еды для них нет совсем - потому они там и не живут. Без помощи людей она погибнет, если не сможет улететь на юг, в облесенную область", - сообщает РИА Новости со ссылкой на старшего научного сотрудника института экологии, растений и животных Уральского отделения РАН Александр Соколов.

Исследователь объяснил, что далекие залеты для птиц не редкость, но появление синицы в тундре - необычное явление, которое трудно разгадать. В поселении она, вероятно, пыталась скрыться от ветра.