Акватория восточного Средиземноморья близ сирийского порта Тартус стала местом выполнения различных учебно-боевых задач двумя дружественными флотами - местным и российским.

"Тактические группы кораблей ВМФ РФ и ВМС Сирии в море выполняют артиллерийские стрельбы, проведут совместное маневрирование. На берегу подразделения охраны и обороны отработают вопросы борьбы с беспилотными летательными аппаратами, незаконными вооруженными формированиями, а также локализации и ликвидации последствий применения оружия по объектам в порту Тартус", - сообщил руководитель совместных военно-морских маневров российский контр-адмирал Александр Юлдашев.

Ломать голову над сценарием этих учений флотоводцам в общем-то не пришлось. Его подсказала сама остановка в ближневосточном государстве, подвергшемся массированному нападению международных террористов. Тот же Тартус, где расположен пункт материально-технического обеспечения ВМФ России, они неоднократно пытались атаковать с помощью кустарно изготовленных беспилотников. К счастью, безуспешно. Все эти атаки отбили охраняющие наш флотский объект средства противовоздушной обороны.

Вообще местный порт, через который идет основное снабжение нашей военной группировки в Сирии, был и остается исключительно привлекательным объектом для терактов. Прикрывать его с суши и с моря приходится круглосуточно. Этим в том числе занимаются расчеты российских зенитных ракетных систем С-300 и комплексов ПВО "Панцирь-С1".

Ранее СМИ сообщали, что для предотвращения диверсий на стоянках кораблей и судов в порт перебросили боевых пловцов - это элитный спецназ российского ВМФ. Его бойцы ни при каких обстоятельствах не подпустят террористов к стоящим в Тартусе кораблям. Чтобы боевики не предприняли такую попытку под водой, акваторию порта постоянно держат под контролем, в том числе с помощью специальных средств охраны.

Для предотвращения диверсий на стоянках кораблей и судов в порт Тартус перебросили отряд боевых пловцов - это элитный спецназ российского ВМФ

Кроме того, боевые пловцы периодически осматривают скрытые под водой днища кораблей - проверяют, не пытался кто-либо прикрепить к ним взрывные устройства. Такое, как свидетельствует история, в биографии различных флотов мира, в том числе и советского, к сожалению, случалось.

Совместные флотские маневры близ Тартуса, к которым привлекли наши надводные корабли и самолеты с авиабазы Хмеймим, а также ракетные катера и тральщики ВМС Сирии, покажут, насколько надежно действует созданная там система безопасности.

Она важна еще по одной причине. Вице-премьер правительства РФ Юрий Борисов, находящийся в Дамаске с рабочим визитом, рассказал журналистам, что в ближайшие четыре года Россия планирует вложить в модернизацию порта Тартус 500 млн долларов.

Для увеличения проходящего через него грузопотока будет восстановлена, а в некоторых районах проложена железная дорога через Сирию и Ирак. Она нужна для создания транспортного коридора Средиземное море - Персидский залив. Планы и вложения, как видим, очень серьезные, и они требуют соответствующих мер защиты, в том числе по линии военных ведомств.

Между тем в Минобороны России сообщили о завершении очередного совместного военно-полицейского рейда России и Турции в 10-километровой приграничной зоне на северо-западе Сирии. По данным ведомства, маршрут патрулирования протяженностью более 60 километров полсотни служивых двух стран на наших бронеавтомобилях "Тигр" и "Тайфун" и турецких броневиках Kirpi преодолели за два часа.

С воздуха их прикрывали вертолеты ВКС РФ, а российский беспилотник "Орлан-10" все это время контролировал обстановку по пути движения колонны.

Совместное патрулирование российские и турецкие военные полицейские проводят в Сирии с ноября. Обычно в подобных рейдах по приграничной зоне они используют 8-9 единиц специальной техники, в том числе бронетранспортеры БТР-82, а также разведывательные дроны. К обеспечению безопасности полицейских обычно привлекают и армейскую авиацию. Такие предосторожности, как показала практика, не лишние. Дважды на патрульных покушались. Причем второй раз на пути их следования оказалась мина-ловушка. При ее взрыве пострадали двое российских военнослужащих, был поврежден их бронеавтомобиль "Тигр".

Напомним, что совместный контроль обстановки в районах Сирии, где ранее компактно проживали курды, был организован в рамках реализации меморандума, подписанного 22 октября в Сочи президентами России и Турции.

Согласно тем же договоренностям, наши военные полицейские во взаимодействии с сирийской пограничной службой в ходе патрулирования сирийско-турецкой границы оказывают помощь в обеспечении безопасности населения и поддержании правопорядка, а также контролируют соблюдение пунктов меморандума о выводе подразделений курдских отрядов самообороны и их вооружения на глубину 30 километров от границы.