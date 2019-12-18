Спецназ ВВС США прекратил все тренировки после гибели двух бойцов

Командование специальных операций Военно-воздушных сил США с третьего декабря временно приостановило тренировки военнослужащих по парашютной, водолазной и альпинистской подготовке. Такое решение было принято в связи расследованием гибели двух спецназовцев.

Инциденты произошли еще осенью. Один сержант погиб в октябре в горах Айдахо, а второй пропал без вести в ноябре при незапланированном прыжке с парашютом из грузового самолета над Мексиканским заливом, пишет РИА Новости.

Сейчас командование тщательно изучает оборудование спецназовцев, а также все процедуры безопасности и правила. Тренировки военнослужащих будут возобновлены после завершения комплексной оценки, выявления недочетов и введения необходимых изменений.