Стипендии Президентского спортклуба вручены лучшим атлетам Беларуси

Более 150 белорусских медалистов крупнейших международных соревнований удостоены именных стипендий в 2020 году Президентского спортивного клуба.

Церемония вручения свидетельств перспективным спортсменам и тренерам, которые определены центральным советом объединения, состоялась 18 декабря в Национальном олимпийском комитете Беларуси. Кстати, среди 264 атлетов и тренеров, представляющих 31 вид спорта, более тридцати спортсменов стали стипендиатами второй год подряд, уточняет БЕЛТА.

Наибольших успехов на международных соревнованиях, напоминает агентство, добились Александра Каллаур (гребля на каноэ), дважды завоевавшая чемпионство Европы среди юниоров, прыгун в высоту Егор Гуптор, на счету которого золотая награда Европейского юношеского олимпийского фестиваля.

"Не забывайте, что инвестиции в спорте - это не только финансовые средства, но и старания тренеров, помощь родных и поддержка болельщиков", - заявил, обращаясь к собравшимся, руководитель спортивного клуба Дмитрий Лукашенко, выразив уверенность, что поддержка молодых спортсменов может стать важной ступенью на их нелегком пути в мир большого спорта. "Не бойтесь штурмовать самые недоступные рекорды и стремиться к непокоренным вершинам", - напутствовал он молодых атлетов.

Кстати, стипендии клуба будут выплачиваться атлетам и тренерам на протяжении всего года. Ее средний размер составит 3 150 долларов США в год, сообщает агентство.