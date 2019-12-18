В мире
18.12.2019 13:17
Текст: Юрий Сизов

Стипендии Президентского спортклуба вручены лучшим атлетам Беларуси

Более 150 белорусских медалистов крупнейших международных соревнований удостоены именных стипендий в 2020 году Президентского спортивного клуба.

Церемония вручения свидетельств перспективным спортсменам и тренерам, которые определены центральным советом объединения, состоялась 18 декабря в Национальном олимпийском комитете Беларуси. Кстати, среди 264 атлетов и тренеров, представляющих 31 вид спорта, более тридцати спортсменов стали стипендиатами второй год подряд, уточняет БЕЛТА.

Фото: Владимир Нестерович /Министерство спорта и туризма Республики Беларусь.
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Наибольших успехов на международных соревнованиях, напоминает агентство, добились Александра Каллаур (гребля на каноэ), дважды завоевавшая чемпионство Европы среди юниоров, прыгун в высоту Егор Гуптор, на счету которого золотая награда Европейского юношеского олимпийского фестиваля.

"Не забывайте, что инвестиции в спорте - это не только финансовые средства, но и старания тренеров, помощь родных и поддержка болельщиков", - заявил, обращаясь к собравшимся, руководитель спортивного клуба Дмитрий Лукашенко, выразив уверенность, что поддержка молодых спортсменов может стать важной ступенью на их нелегком пути в мир большого спорта. "Не бойтесь штурмовать самые недоступные рекорды и стремиться к непокоренным вершинам", - напутствовал он молодых атлетов.

Кстати, стипендии клуба будут выплачиваться атлетам и тренерам на протяжении всего года. Ее средний размер составит 3 150 долларов США в год, сообщает агентство.

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