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Умер создатель льва Бонифация Сергей Алимов

Новости
    18.12.2019, 18:45
Текст:   Олег Усков
Фото: youtube.com Фото: youtube.com
Фото: youtube.com

Советский, российский художник-мультипликатор, режиссер и сценарист, народный художник России Сергей Алимов скончался на 82-м году жизни в Москве 17 декабря.

Сообщение об этом появилось на сайте Театра кукол имени Сергея Образцова, в котором Алимов работал главным художником с 1999 года. Без указания причин смерти.

"Ушел из жизни наш дорогой, наш любимый, наш незаменимый Сергей Александрович. Человек чести, необычайного таланта, исключительного вкуса и любви к своему театру. Наш Главный Художник. Такого больше нет, и никогда уже не будет. Но остались его ученики, значит, осталась надежда", - говорится в некрологе.

О дате и месте похорон будет объявлено позже.

Сергей Алимов родился 25 апреля 1938 года в Москве. Работал художником-постановщиком мультфильмов Федора Хитрука "Топтыжка", "Каникулы Бонифация", "История одного города". Как режиссер поставил "Вятскую лошадку", "Жертву стандарта" для альманаха "Калейдоскоп" и "Умельцев" для "Фитиля". Иллюстрировал Гоголя, Салтыкова-Щедрина, Булгакова.

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