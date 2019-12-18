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18.12.2019 18:26
Рубрика: Экономика

В СФ предложили платить пособия на всех детей при наличии новорожденного

Текст: Галина Мисливская
Участники парламентских слушаний в Совете Федерации, посвященных нацпроекту "Демография", предложили правительству принять ряд мер по поддержке семей с детьми. В том числе - пересмотреть правила начисления детских пособий.
Фото: iStock Фото: iStock
Фото: iStock

Среди них - выплата пособий в период декретного отпуска в размере детского прожиточного минимума на всех детей, находящихся на иждивении, а не только на новорожденного, сообщает РИА Новости со ссылкой на текст рекомендаций парламентских слушаний.

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Кроме того, сенаторы предлагают определить женщинам, родившим до 25 лет первого ребенка, ежемесячное пособие по уходу за ребенком до 1,5 лет в размере не менее 40% от средней зарплаты по региону. Эту инициативу озвучил вице-спикер СФ Николай Журавлев. "Я думаю, что мы с вами начнем готовить эти предложения", - ответила ему модератор слушаний - зампред Совфеда Галина Карелова.

Кроме того, парламентарии поддержали идею разрешить использование средств материнского капитала на приобретение автомобиля отечественного производства. Ранее с такой инициативой выступали депутаты Госдумы от "Справедливой России", КПРФ и ЛДПР, но правительство сочло эту меру не учитывающей интересы ребенка.

Экономика Пенсии и пособия Законодательная власть Совет Федерации Декретные и пособия на ребенка

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