В СФ предложили платить пособия на всех детей при наличии новорожденного

Участники парламентских слушаний в Совете Федерации, посвященных нацпроекту "Демография", предложили правительству принять ряд мер по поддержке семей с детьми. В том числе - пересмотреть правила начисления детских пособий.

Среди них - выплата пособий в период декретного отпуска в размере детского прожиточного минимума на всех детей, находящихся на иждивении, а не только на новорожденного, сообщает РИА Новости со ссылкой на текст рекомендаций парламентских слушаний.

Кроме того, сенаторы предлагают определить женщинам, родившим до 25 лет первого ребенка, ежемесячное пособие по уходу за ребенком до 1,5 лет в размере не менее 40% от средней зарплаты по региону. Эту инициативу озвучил вице-спикер СФ Николай Журавлев. "Я думаю, что мы с вами начнем готовить эти предложения", - ответила ему модератор слушаний - зампред Совфеда Галина Карелова.

Кроме того, парламентарии поддержали идею разрешить использование средств материнского капитала на приобретение автомобиля отечественного производства. Ранее с такой инициативой выступали депутаты Госдумы от "Справедливой России", КПРФ и ЛДПР, но правительство сочло эту меру не учитывающей интересы ребенка.