Видео: младшая сестра Жанны Фриске стала ее копией

33-летняя Наталья Фриске, младшая сестра российской певицы и актрисы Жанны Фриске, шокировала гостей вечеринки своим перевоплощением.

На это обратило внимание издание KP.RU. Напомнив, что для Натальи данное - далеко не первое перевоплощение в Жанну": в 2007-м она попробовала заменить сестру в проекте "Блестящие", но продержалась в группе всего несколько месяцев.

После чего "освоила более земную профессию" - мастера перманентного макияжа, специалиста по бровям и ресницам.

Но гены, по наблюдению ресурса, похоже, не обманешь, и на днях Фриске-младшая представила свой новый трек - дуэт с бывшим солистом некогда популярной группы "Турбомода" Александром Поповым. При этом Наталья не только повторила образ покойной сестры (афрокудри, макияж, короткое серебряное платье), но и исполнила в караоке ее песню.

В результате - "интонации, мимика, движения - совпадение на сто процентов!", - комментируют "шокированные зрители".

Жанна Фриске скончалась в июне 2015 года в возрасте сорока лет от неоперабельной опухоли головного мозга.