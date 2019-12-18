Володин назвал некорректными оценки уровня самостоятельности Госдумы

Некорректно оценивать, насколько самостоятельна Госдума. Таким мнением поделился спикер нижней палаты Вячеслав Володин, комментируя мнение экспертов об усилении роли нижней палаты. Председатель ГД выразил несогласие с проведением таких исследований в целом.

Ранее в исследовании центра социального проектирования "Платформа" был сделан вывод, что Госдума с приходом Володина стала более самостоятельной.

- Не будем сами себя оценивать. Это неправильное и самое последнее дело, - сказал глава нижней палаты в разговоре с журналистами. Он подчеркнул, что главную оценку депутатам дает избиратель. Если депутат переизберется, "значит, оценили".

Он также отметил, что в Конституции РФ определены полномочия и ответственность парламента.

- Если кто- то не замечал этой субъектности, это правовой нигилизм, - заявил Володин. - Нельзя жить в демократической стране и не замечать парламента.

При этом он признал, что хотел бы видеть работу парламента еще более эффективной.

- Многое еще необходимо сделать… Но к этому постоянно надо идти. Как только остановишься, все начинает двигаться в другую сторону, - отметил Володин.