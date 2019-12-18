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18.12.2019 13:29
Рубрика: Власть

Володин назвал некорректными оценки уровня самостоятельности Госдумы

Текст: Татьяна Замахина

Некорректно оценивать, насколько самостоятельна Госдума. Таким мнением поделился спикер нижней палаты Вячеслав Володин, комментируя мнение экспертов об усилении роли нижней палаты. Председатель ГД выразил несогласие с проведением таких исследований в целом.

Ранее в исследовании центра социального проектирования "Платформа" был сделан вывод, что Госдума с приходом Володина стала более самостоятельной.

Фото: Антон Новодережкин/ТАСС
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- Не будем сами себя оценивать. Это неправильное и самое последнее дело, - сказал глава нижней палаты в разговоре с журналистами. Он подчеркнул, что главную оценку депутатам дает избиратель. Если депутат переизберется, "значит, оценили".

Он также отметил, что в Конституции РФ определены полномочия и ответственность парламента.

- Если кто- то не замечал этой субъектности, это правовой нигилизм, - заявил Володин. - Нельзя жить в демократической стране и не замечать парламента.

При этом он признал, что хотел бы видеть работу парламента еще более эффективной.

- Многое еще необходимо сделать… Но к этому постоянно надо идти. Как только остановишься, все начинает двигаться в другую сторону, - отметил Володин.

Власть Работа власти Госуправление Законодательная власть Госдума

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