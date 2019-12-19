Две легенды: Т-34 и КВ-1 приняли на вооружение 80 лет назад

Советские конструкторы перед Великой Отечественной войной и во время нее создали выдающиеся образцы боевой техники, которые вошли в историю. Легендарные танки КВ-1 и Т-34 буквально проложили дорогу к Победе. Их появление на поле боя приводило немцев в панику.

КВ-1 долгое время считался непробиваемым. Его броню не брали противотанковые снаряды. Встретившись в первые же дни войны с КВ, фашисты окрестили его "Призраком". Бывали случаи, когда танки КВ в одиночку задерживали продвижение гитлеровцев.

Танк КВ - "Клим Ворошилов" - был первым советским тяжелым танком. Он имел лобовую броню не менее 75 мм, и за счет нее становится неуязвимым не только для 47-мм пушки, но и для 76-мм на дальности 800-1000 метров. Снаряд 50-мм танковой пушки мог пробить лобовую броню танка КВ, расположенную под рациональными углами наклона, лишь с дистанции 40 метров, борта можно было поражать с 300 метров. С 1939 по 1942 годы у всех вероятных противников СССР не было на вооружении столь бронированных танков.

Наряду с самой крепкой на тот момент времени защитой, машина имела и мощное вооружение - пушки калибра 76 мм пушку и три пулемета ДТ.

Главным конструктором нового танка, получившего к тому времени имя Клима Ворошилова, стал Николай Духов. В августе 1939 года был изготовлен первый экземпляр КВ. 29 ноября 1939 года, за день до начала советско-финской войны, эту машину передали в 20-ю танковую бригаду для военных испытаний. Уже 17 декабря 1939 года танк прошел свое боевое крещение, приняв участие в прорыве Хоттиненского укрепрайона линии Маннергейма.

19 декабря 1939 года КВ был принят на вооружение Красной Армии. Планы производства новых машин были грандиозными, но тут началась война. Фактически их серийное производство было начато в феврале 1940 года на ЛКЗ. В первые месяцы войны в частях Красной Армии находилось 386 танков КВ. С 1940 по 1942 годы было выпущено около 3,5 тысячи танков КВ. Лишь во второй половине 1942 года, когда у немцев появились новые мощные орудия, броня танков КВ перестала быть решающей в споре со средним танком Т-34.

В отличие от КВ, легендарную тридцатьчетверку успели начать выпускать серийно. Уже в 1940 году с конвейера выходили сотни машин, и Т-34 считается самым массовым орудием борьбы с фашистами вплоть до 1944 года, когда на поля сражений вышел Т-34-85. Всего за годы войны было выпущено более 35 тысяч танков Т-34, не считая техники, созданной на его базе.

Средний танк Т-34 - детище конструкторов Харьковского завода № 183 под руководством М. И. Кошкина. Они нашли оптимальный баланс между боевыми, ходовыми, технологическими и тактическими характеристиками машины. Благодаря широким гусеницам и мощному, в 500 лошадиных сил, дизельному двигателю авиационного типа танк отличался высокой подвижностью и маневренностью, его скорость достигала 50 км/ч в условиях шоссе. Несмотря на меньшую, чем у КВ, толщину брони в 45 мм, удачно выбранные углы наклона бронелистов приводили к тому, что снаряды отлетали от него рикошетом.

Многие эксперты признавали Т-34, также принятый на вооружение 19 декабря 1939 года, одним из лучших танков Второй мировой войны.