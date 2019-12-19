Новости

Адвокат Киркорова прокомментировал попытку отсудить у певца квартиру 15:35
Мединский предложил включить "Союз спасения" в школьную программу 15:07
Видео: Джон Уик дерется световым мечом из "Звездных войн" 11:42
Квартиру Киркорова выставили на продажу из-за долгов 11:34
По культовому киберпанк-роману Стивенсона "Лавина" снимут сериал 11:24

Фото: Эмма Уотсон воссоединилась с "Драко Малфоем" и "Уизли"

Новости
    19.12.2019, 14:45
Текст:   Олег Усков

29-летняя британская актриса и модель Эмма Уотсон, Гермиона Грейнджер из "Гарри Поттера", сделала изрядный предновогодний подарок поклонникам франшизы, опубликовав в своем Inastagram фото с коллегами по серии.

На снимке - пижонски усатый Том Фелтон (Драко Малфой), ирландская актриса Эванна Линч (Полумна Лавгуд), Бонни Райт (Джинни Уизли) и Мэттью Льюис (Невилл Лонгботтом).

То есть не хватает лишь самого Гарри - Дэниэла Рэдклиффа - и Руперта Гринта, Рона Уизли.

Кстати, 30 января на российские экраны выходит последняя работа Уотсон - очередная экранизация "Маленьких женщин".

Новости

Продолжение "Тихого места" с Эмили Блант получило первый тизер 09:50
Вышел экспортный IMAX-трейлер "Вторжения" Бондарчука 18.12.2019
Фото: семья Анастасии Заворотнюк показала своих преследователей 18.12.2019
Видео: младшая сестра Жанны Фриске стала ее "копией" 18.12.2019
⧣ фото
Фото: REUTERS/Mike Segar
Фото: Скарлетт Йоханссон пришла на шоу в платье российского дизайнера 17.12.2019
BBC показала обновленный интерьер машины времени ТАРДИС 17.12.2019
Появились первые кадры "Железной коры" с Камбербэтчем в роли шпиона 17.12.2019
⧣ Соединенное Королевство
Фото: kinopoisk.ru
Вышел новый трейлер сериала "Дракула" 16.12.2019
Видео: Forbes назвал самые популярные видеоклипы десятилетия 14.12.2019
14-летний актер и танцор Джек Бернс найден мертвым 12.12.2019
⧣ Эмма Уотсон
Фото: kinopoisk.ru
Вышел трейлер "Маленьких женщин" - с Эммой Уотсон и Мерил Стрип 16.08.2019
Названы худшие из лучших западных актеров и актрис 08.06.2019
Что смотреть на Фестивале британского кино в Москве 31.10.2018