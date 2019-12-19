Фото: Эмма Уотсон воссоединилась с "Драко Малфоем" и "Уизли"

29-летняя британская актриса и модель Эмма Уотсон, Гермиона Грейнджер из "Гарри Поттера", сделала изрядный предновогодний подарок поклонникам франшизы, опубликовав в своем Inastagram фото с коллегами по серии.

На снимке - пижонски усатый Том Фелтон (Драко Малфой), ирландская актриса Эванна Линч (Полумна Лавгуд), Бонни Райт (Джинни Уизли) и Мэттью Льюис (Невилл Лонгботтом).

То есть не хватает лишь самого Гарри - Дэниэла Рэдклиффа - и Руперта Гринта, Рона Уизли.

Кстати, 30 января на российские экраны выходит последняя работа Уотсон - очередная экранизация "Маленьких женщин".