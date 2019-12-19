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Рубрика: Спорт

Глава ОКР Поздняков: РУСАДА поддержит решение наблюдательного совета

Текст: Максим Домчев

Президент Олимпийского комитета России Станислав Поздняков считает, что общее собрание членов РУСАДА поддержит рекомендацию наблюдательного совета организации не согласиться с решением исполкома WADA.

Олимпийский комитет России опубликовал официальное сообщение по итогам заседания наблюдательного совета РУСАДА, на котором было принято решение не согласиться с решением Всемирного антидопингового агентства. ОКР, являющийся одним из учредителей РУСАДА, рассмотрит данную рекомендацию на заседании исполкома организации, которая состоится 24 декабря.

Фото: EPA-EFE/HANNIBAL HANSCHKE
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И если исполком РУСАДА поддержит эту рекомендацию, то дело будет рассмотрено в Спортивном арбитражном суде, где сторонами спора выступят WADA и Российское антидопинговое агентство. ОКР имеет право выступить в качестве независимой стороны, интересы которой ущемлены решением WADA. Также в аналогичном статусе могут выступит Паралимпийский комитет России, общероссийские и международные спортивные объединения, иные организации и отдельные лица, чьи права и интересы так или иначе затронуты.

"Считаю, что, с большой долей вероятности рекомендация набсовета РУСАДА будет принята членами общего собрания, - цитирует пресс-служба ОКР главу организации Станислава Позднякова. - Наблюдательный совет - орган независимый, в его состав входят уважаемые, компетентные коллеги, которые приняли сегодня взвешенное, обоснованное и мотивированное решение. И у нас нет оснований с ним не согласиться. По сути процедуры для общего собрания членов РУСАДА рекомендация набсовета носит такой же характер как для WADA рекомендации Комитета по соответствию".

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