Риск потерять и жилье, и деньги, потраченные на его покупку, снизился для покупателей недвижимости. В Гражданский кодекс внесены поправки, которые ограничат возможность изъятия квартир у добросовестных покупателей. Закон вступит в силу одновременно с новым порядком получения компенсаций из казны за потерю жилья.

В ГК РФ появился термин - кого следует считать "добросовестным" приобретателем квартиры: установлено, что это тот, кто купил или получил жилье, полагаясь на данные Единого госреестра недвижимости (ЕГРН). По словам председателя Комитета Госдумы по госстроительству и законодательству Павла Крашенинникова, основные сложности с защитой прав добросовестных приобретателей были связаны как раз с толкованием понятия "добросовестности". Также введено ограничение на истребование квартир у честного новосела госорганами (муниципальными образованиями, субъектами РФ, Российской Федерацией). Такое бывает, если выясняется, что жилье было когда-то незаконно приватизировано или зарегистрировано в реестре - к примеру, на основании подложных документов или из-за мошеннических действий самих чиновников. Теперь суд должен будет отказывать в подобных исках, если прошло более трех лет с момента госрегистрации права собственности первого добросовестного приобретателя.

Изменения в ГК вступят в силу с 1 января 2020 года, одновременно с введением нового порядка выплаты компенсаций из казны РФ добросовестным приобретателям недвижимости за утрату права собственности. Если квартира оказалась с "криминальным" прошлым и позже была изъята в пользу законного собственника, неудачливый владелец может потребовать у виновника ситуации компенсировать ущерб. В случаях же, когда в течение полугода со дня предъявления исполнительного документа сумму не взыскали или взыскали лишь часть - можно требовать компенсации в сумме реального ущерба или кадастровой стоимости жилья из казны РФ. Как сообщили в минэкономразвития, исполнение судебных актов производится в течение трех месяцев со дня поступления документов. Те, у кого жилье было изъято в собственность государства до вступления поправок в силу, могут обратиться с требованием компенсации из казны в течение трех лет - до 2023 года.

Получить компенсацию из казны можно было и раньше, но вызывали вопросы ее размер и условия выплаты.

Комментарий

Неопределенностей больше не будет

Алексей Бутовецкий, руководитель Департамента недвижимости Минэкономразвития России

- До принятия этих законодательных решений сохранялась неопределенность в вопросе о том, связывается ли возможность получения компенсации за утрату права на жилое помещение с действием или бездействием органа регистрации прав. Кроме того, сама сумма, гарантированная государством лицу, потерявшему жилое помещение - не более миллиона рублей, - не давала возможности приобрести жилье. Новый закон предусмотрел возможность получения компенсации независимо от действий органа регистрации прав, а также увеличил размер компенсаций. Принятые законы практически сводят на нет возможность истребования жилых помещений у добросовестных приобретателей со стороны органов публичной власти.