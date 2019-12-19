Мал, да удал: Як-130 применили в качестве штурмовиков в Алжире

5 декабря 2019 г.
Судя по видеорепортажам, в последние время без них не обходились ни одни крупные учения, на которых крылатые машины применяли по наземным целям различное вооружение.
В этом нет ничего удивительного - как только появилась информация о поставках Як-130 в Алжир, появились сообщения о том, что командование военно-воздушных сил намерено их использовать и для ударных задач.
Десятитонные Як-130 могут брать до 3 000 кг различной боевой нагрузки, в которую входят авиационные бомбы, неуправляемые ракеты, а также контейнеры со скорострельными 23-мм пушками. Всего имеется 9 точек подвески.
Кроме выполнения штурмовых задач, "сто тридцатые" эффективно борются и с воздушными целями, для этого предусмотрено применение ракет класса "воздух-воздух".
Для защиты от противника устанавливаются системы отстрела ложных тепловых целей.
В настоящее время Як-130 также состоят на вооружении военно-воздушных сил России, Бангладеш, Беларуси, Мьянмы и Лаоса. Не исключено, что в будущем их приобретут еще несколько государств.
Yak-130 - AAF pic.twitter.com/ba6BOgWS4r— KAD-GHANI (@kad_ghani) 16 декабря 2019 г.