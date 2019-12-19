Рассылка

Каждую пятницу мы готовим дайджест лучших материалов недели.
У блока отсутствует swig шаблон (наличие обязательно)
У блока отсутствует файл с данными (наличие не обязательно)
19.12.2019,  
11:36
Текст:  Алексей Моисеев

Мал, да удал: Як-130 применили в качестве штурмовиков в Алжире

Российские Як-130 хорошо освоились в небе Алжира. Эти учебно-боевые самолеты интенсивно используются не только для подготовки пилотов, но и как легкие штурмовики.

Судя по видеорепортажам, в последние время без них не обходились ни одни крупные учения, на которых крылатые машины применяли по наземным целям различное вооружение.

В этом нет ничего удивительного - как только появилась информация о поставках Як-130 в Алжир, появились сообщения о том, что командование военно-воздушных сил намерено их использовать и для ударных задач.

Десятитонные Як-130 могут брать до 3 000 кг различной боевой нагрузки, в которую входят авиационные бомбы, неуправляемые ракеты, а также контейнеры со скорострельными 23-мм пушками. Всего имеется 9 точек подвески.

Фото: Srđan Popović / wikimedia.org
Забытый M2001: югославский вариант Т-72 едва не достиг уровня Т-90С

Кроме выполнения штурмовых задач, "сто тридцатые" эффективно борются и с воздушными целями, для этого предусмотрено применение ракет класса "воздух-воздух".

Для защиты от противника устанавливаются системы отстрела ложных тепловых целей.

В настоящее время Як-130 также состоят на вооружении военно-воздушных сил России, Бангладеш, Беларуси, Мьянмы и Лаоса. Не исключено, что в будущем их приобретут еще несколько государств.

Рассылка

Каждую пятницу мы готовим дайджест лучших материалов недели.
видео
Фото: Pliskin/Wikimedia.org
Армия РФ получила новый подводный автомат 10:20
Тральщик с самым большим в мире корпусом из стеклопластика вывели из цеха 10:08
Ядерный страж: Минобороны представило видеоролик к 60-летию РВСН 17.12.2019
фото
Фото: Евгений Биятов/ РИА Новости
Винтовок ORSIS T-5000 экспортировано на 100 миллионов рублей 18.12.2019
Ничего не изменилось: что показали на учениях "Северная крепость-2019" 16.12.2019
Рассекречены фото советского истребителя пятого поколения С-22 16.12.2019
самолеты
Названы сроки поступления ПАК ДА на вооружение 18.12.2019
Истребитель Су-57 прошел второй этап испытаний в Сирии 18.12.2019